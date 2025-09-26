Metti in Moto il Dono: la passione per la due ruote incontra la donazione di sangue

- Pubblicità -

Unire la passione per le due ruote, la sicurezza sulla strada e il gesto profondamente solidale che è la donazione di sangue. È questo lo spirito che animerà l’Edizione 2025 del “Metti in Moto il Dono” in programma Domenica 28 settembre con un tour motociclistico che partendo da San Giovanni La Punta (raduno P.zza Lucia Mangano ore 7,00/9,00) si snoderà lungo le strade alle provincia etnea, con tappa a Raddusa (P.zza Municipio ore 10,00/11,00) e arrivo a Militello Val Di Catania (Piazza Municipio 12,30/13,00), con visita pomeridiana nel Borgo dei Borghi 2025. La manifestazione, frutto della collaborazione organizzativa della ADVS Fidas Catania, del GDVS Fidas Paternò, del Moto Club Catania e dell’ATOG Garibaldi (Associazione di Talassemici), si pone come obiettivo la promozione della cultura del dono del sangue, soprattutto nel periodo estivo in cui in maniera particolare si avverte la necessità e l’importanza di questo preziosissimo elemento, spesso unica risposta nella cura di specifiche malattie croniche, piuttosto che nella disponibilità nelle sale operatorie per l’effettuazione degli interventi chirurgici, oltre che nelle emergenze. L’evento catanese trae spunto dalla iniziativa messa in campo dalla Fidas Nazionale, con iniziative similari che per tutta l’estate hanno attraversato lo stivale, da Cuneo a Bari, da Bergamo a Teramo, da Vicenza a Campobasso, a Gallipoli e tante altre città fino ad arrivare alle tappe siciliane di Alcamo, Agrigento, Gela, con il coinvolgimento di migliaia di partecipanti in una iniziativa senz’altro singolare, che ha inteso e intende coniugare la passione per le due ruote, e attraverso di questa, l’amore e il rispetto per la bellezza della vita, della natura, e dei nostri territori, con lo spirito solidaristico e di amore per la vita che sgorga dall’intimo dell’animo umano, e che trova nella donazione del sangue una delle espressioni più belle, nella gratuità, generosità e volontarietà del gesto.