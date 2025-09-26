Palermo, oggi prima presentazione in piazzetta Bagnasco per “Tirare il fiato” di Elio Carreca

- Pubblicità -

Un noir/psicologico, ambientato a Palermo e Boario Terme, che saprà tenere col fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina. Prima presentazione venerdì 26 settembre in piazzetta Bagnasco per “Tirare il fiato” di Elio Carreca. A dialogare con l’autore saranno Salvatore Li Castri e Giusi Patti Holmes.

Il Libro

Bruno è un infermiere, un maratoneta dilettante e un lettore. Convive con un malessere carsico che sfocia spesso in momenti di rabbia violenti e pericolosi che, tuttavia, riesce a reprimere e controllare. Troverà un parziale ancoraggio nel ritrovamento di Lilith, come la ribattezzerà. Nel corso del romanzo affronterà stereotipi, luoghi comuni, burocrazia e arroganza, da cui trarrà una rabbia sempre più acuta. Ne sarà cosciente e proverà a superarla sia con un supporto psicologico, sia allenandosi. Sullo sfondo le avvisaglie della epidemia di Covid 19. A causa di un incidente si risveglia in ospedale, durante la convalescenza scoprirà di essere diventato meno aggressivo e rancoroso. Sulla base di un ricordo decide di trasferirsi a Boario dove crederà di potere “tirare il fiato”, ma è cambiato soltanto il cielo sulla sua testa e ritroverà, amplificato, tutto il proprio disagio. E quando, come una pentola a pressione dimenticata sul fuoco, cederà alla rabbia, scoprirà come la sua vita, e quella di noi tutti, sia assolutamente irredimibile.

L’autore

Elio Carreca scrive e vive a Palermo. Ha pubblicato tre romanzi: “La carnagione delle bionde” – “Terrazza Butera” – ambientati a Palermo e San Pietroburgo con protagonista Lupo, un agente dei servizi italiani e “Resilienza”, una storia di rinascita con protagonista una giovane donna. Suoi racconti sono apparsi sulla piattaforma internet Diatomea.it.