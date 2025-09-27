Alla Festa dell’Unità di Palermo, domenica 28 settembre, anche la presentazione del libro “Loop Out. Diario di un’adolescente in fuga” di Betty C

- Pubblicità -

“Vi è mai capitato di buttare via qualcosa e poi di rendervi conto che vi serviva? A me è successo con la mia vita”. Un incipit che permette di entrare immediatamente in una storia che solo apparentemente ha come protagonista la droga, ma che in realtà racconta di quel vuoto che rende le vite dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze fragili e preda di ogni tentazione.

Sarà presentato alle 16 di giovedì 28 settembre nell’ambito della Festa dell’Unità di Palermo, in corso a Villa Filippina, “Loop Out. Diario di un’adolescente in fuga”, libro di esordio di Betty C., edito da Mediter Italia. Foto di copertina di Shobha, postfazione di Victor Matteucci.

A dialogare con l’autrice saranno Sebastiano Vinci, psicologo ASP di Palermo, e la sociologa Anna Staropoli. Modera Gilda Sciortino.