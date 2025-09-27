Militello: il sorriso dei bambini al centro dell’iniziativa solidale della Combriccola Sicula Vasco con il sostegno del sindaco Burtone

- Pubblicità -

Militello, 26 settembre 2025: Un pomeriggio di gioia e spensieratezza dedicato ai bambini con difficoltà motorie e cognitive: è questo il cuore dell’evento organizzato ieri presso il CSR (centro di riabilitazione) di Militello dalla Combriccola Sicula Vasco, gruppo nato dalla passione comune per la musica di Vasco Rossi e ormai punto di riferimento per il suo impegno nel sociale.

Grazie al supporto di numerosi sponsor, i membri del Fan Club hanno potuto realizzare nei dettagli un evento fine a regalare gioia ai più piccoli. A sposare la loro idea è stato il gruppo del 22 Vintage che con le loro vespe hanno creato un’atmosfera ancor più festosa. L’energia musicale del signor Cottone e l’allegria dei Camaleonti, con i loro spettacoli e animazioni, hanno coinvolto grandi e piccoli, facendo dimenticare per qualche ora difficoltà e limiti. Come sempre presente il sindaco di Militello, Giovanni Burtone, e il nuovo parroco della Chiesa di Santa Maria della Stella, Sebastiano Cristaudo, L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi bambini, i cui sorrisi hanno rappresentato il dono più grande per tutti i presenti. Spesso, presi dalla frenesia della vita tendiamo a non apprezzare il bene che possediamo, perfino la salute, dimenticando quanto sia importante fermarsi, osservare e donare attenzione a chi è più fragile.

La Combriccola ha voluto unire il momento di festa a un gesto concreto: la consegna di una donazione di 1.000,00 euro al CSR di Militello, destinata all’acquisto di strumenti medici e ludici utili a supportare le esigenze dei bambini seguiti dalla struttura.

La musica di Vasco, con i suoi fan, hanno dimostrato nuovamente che la solidarietà è il linguaggio più autentico per custodire e valorizzare il sorriso dei bambini.