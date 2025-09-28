Serie C, Audace Cerignola-Catania: le formazioni ufficiali

- Pubblicità -

Settima giornata di campionato per Audace Cerignola e Catania che oggi si sfidano al “Monterisi” alle ore 17.30. La squadra di Toscano vuole tornare alla vittoria dopo 2 punti in 3 giornate ottenuti contro Cosenza, Sorrento e Trapani. Pugliesi, invece, che sono galvanizzati dalla bella vittoria ottenuta contro la Salernitana. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Audace Cerignola-Catania: la diretta della partita

17.30 – Fischio d’inizio di Audace Cerignola-Catania

Audace Cerignola-Catania: le formazioni ufficiali

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Todisco, Martinelli, Visentin; Vitale, Paolucci, Bianchini, Cretella, Russo; Cuppone, Emmausso. A disposizione: Fares, Iliev, Ntampizas, Gambale, Ligi, Ballabile, Sainz Maza, Moreso, Spaltro, D’Orazio, Cocorocchio, Ianzano, Ruggiero, Labranca, Parlato. Allenatore: Vincenzo Maiuri

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini; Casasola, Corbari, Di Tacchio, Celli; Lunetta, Stoppa; Forte. A disposizione: Bethers; Bottaro, Allegretto, Raimo, Quaini, Forti, Donnarumma, Jimenez, Cicerelli, Quiroz, D’Ausilio. Allenatore: Michele Napoli

ARBITRO: Il sig. Stefano Striamo della sezione di Salerno

ASSISTENTI: Il sig. Alessandro Marchese della sezione di Napoli e il sig. Luigi Ferraro della sezione di Frattamaggiore

QUARTO UOMO: Il sig. Alessandro Recchia della sezione di Brindisi

FVS: Il sig. Cristian Robilotta di Sala Consilina

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Monterisi di Cerignola (FG) vale la settima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Audace Cerignola-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.