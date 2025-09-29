Piazza Armerina (EN), organizzata per oggi pomeriggio una manifestazione per Gaza. Ad aderire anche l’ass. Don Bosco 2000

- Pubblicità -

Oggi pomeriggio, lunedì 29 settembre alle ore 18:30, si terrà a Piano Duilio la manifestazione di sensibilizzazione per Gaza, promossa dall’Associazione Don Bosco 2000 insieme a numerose associazioni, istituzioni scolastiche e gruppi del territorio. La manifestazione percorrerà alcune vie della città per sensibilizzare la cittadinanza.

La comunità si raccoglierà in un momento pacifico e silenzioso, come gesto di solidarietà con la popolazione di Gaza e, in particolare, con i tanti bambini vittime innocenti del conflitto.

Tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi con abbigliamento nero, simbolo di lutto e denuncia, per testimoniare insieme la volontà di pace e di giustizia.

Don Bosco 2000, insieme agli altri promotori, invita la cittadinanza a partecipare numerosa, convinta che solo attraverso la voce comune e l’impegno condiviso sia possibile costruire un futuro fondato sulla dignità umana e sulla solidarietà tra i popoli.