Catania. Democrazia partecipata 2025: ultimi giorni per votare i progetti proposti dai cittadini

Scadranno alle ore 23.59 di martedì 7 ottobre i termini per esprimere la propria preferenza nell’ambito della “Democrazia Partecipata 2025”, l’iniziativa promossa dal Comune di Catania che consente ai cittadini di concorrere direttamente alle scelte di interesse collettivo, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

I residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età possono votare uno dei dodici progetti ammessi, collegandosi al sito istituzionale del Comune, sulla piattaforma “Catania Semplice” https://cataniasemplice.comune.catania.it/#/servizi/democrazia-partecipata, con accesso tramite credenziali SPID o CIE, oppure recandosi personalmente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico a Palazzo degli Elefanti negli orari di apertura al pubblico. Nella stessa piattaforma digitale è possibile consultare il dettaglio delle proposte progettuali, mentre chi sceglie la modalità cartacea le potrà visionare recandosi all’URP.

I dodici progetti, avanzati dai cittadini e selezionati dalla Commissione di valutazione, spaziano dall’ambiente alla cultura, dalla rigenerazione urbana al sostegno ai giovani e rappresentano un’occasione concreta per incidere sulla vita della comunità. Le risorse disponibili, pari a circa 200 mila euro, saranno destinate alle iniziative più votate, la cui attuazione sarà curata dal Comune attraverso procedure di evidenza pubblica.