Fondi europei e nazionali, presentati ad Agrigento bandi per oltre 640 milioni di euro

Bandi aperti per oltre 640 milioni, sostenuti con fondi europei e nazionali. Li ha presentati oggi ad Agrigento la Regione Siciliana, nell’ambito del ciclo di incontri territoriali “Opportunità Coesione: itinerari per imprese, enti ed organizzazioni del Terzo settore”. L’iniziativa è promossa dal dipartimento Programmazione della Presidenza per portare in tutte le province dell’Isola le occasioni di finanziamento relative ai programmi Fesr e Fsc 2021-2027. Dopo i primi appuntamenti a Ragusa, Siracusa e Trapani, la quarta tappa si è svolta stamani all’auditorium di Villa Genuardi, sede della Soprintendenza per i Beni culturali.

Ai lavori hanno preso parte dirigenti e funzionari dei dipartimenti Attività produttive, Turismo, Energia, Acqua e rifiuti. Sono stati illustrati gli avvisi attivi finanziati nell’ambito del programma Fesr 21-27 (per un totale di circa 442 milioni di euro) e dell’Accordo di coesione-Fsc 21-27 (circa 200 milioni). L’incontro è stato moderato dai referenti del dipartimento Programmazione, guidato dal direttore Vincenzo Falgares.

Si è parlato, fra l’altro, di bandi per la digitalizzazione e l’innovazione delle imprese, anche sotto il profilo della ricerca collaborativa, dello sviluppo di start-up e di soluzioni tecnologiche evolute (robotica, intelligenza artificiale), e della qualificazione del capitale umano. Presentati, inoltre, avvisi per agevolazioni al settore turistico-alberghiero, efficientamento energetico delle strutture pubbliche e progetti innovativi per fonti rinnovabili nelle isole minori (nell’Agrigentino, il comune di Lampedusa è tra i potenziali beneficiari del bando). Sono stati poi illustrati avvisi per il miglioramento del servizio idrico integrato, l’incentivazione del compostaggio e la realizzazione di infrastrutture per la gestione, la raccolta e il riciclo dei rifiuti.

L’iniziativa è stata articolata in due sessioni informative, dedicate alle imprese e agli enti pubblici, seguite da tavoli tematici d’approfondimento in cui è stato possibile confrontarsi con i referenti delle strutture della Regione che ricoprono il ruolo di Centri di responsabilità nel periodo di programmazione 2021-2027. L’obiettivo è favorire la massima partecipazione ai bandi, attraverso il dialogo diretto con gli esponenti delle istituzioni locali e del partenariato economico-sociale.

La tappa di Agrigento del ciclo “Opportunità Coesione” è stata anche l’occasione per presentare l’avviso “Targeted call – 2/2025” da 24 milioni di euro, finanziato nell’ambito del programma di cooperazione territoriale Interreg Italia-Malta 2021-2027 e rivolto a enti pubblici, privati e del terzo settore. Sono stati allestiti, infine, due corner informativi dedicati al premio giornalistico “L’Europa si racconta” (organizzato dal dipartimento Programmazione, in collaborazione con l’Ordine regionale dei giornalisti) e al progetto nazionale Asoc-A Scuola di OpenCoesione (di cui la Sicilia è una delle cinque regioni italiane partner) rivolto agli studenti che desiderano cimentarsi in attività di monitoraggio civico sui fondi Ue. Per maggiori informazioni consultare il sito Euroinfosicilia.it.