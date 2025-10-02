La Sicilia si allinea all’Italia: trasferite ai Comuni le funzionidi polizia amministrativa per il pubblico spettacolo

- Pubblicità -

Con il Decreto Legislativo 12 settembre 2025, n. 138,pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2025 n.227,“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Siciliana in materia di trasferimento ai Comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)”,si realizza un fondamentale adeguamento normativo.

​L’articolo 3 del decreto stabilisce che le funzioni trasferitesono esercitate dalle strutture amministrative comunali giàpreposte all’esercizio di competenze a carattere autorizzativo. Conquesta innovazione legislativa, la Regione Siciliana, che fino adoggi rappresentava l’ultima eccezione in Italia delegando alleQuesture il rilascio delle licenze per le attività di intrattenimento epubblico spettacolo, si allinea finalmente al quadro nazionale.

​Esprimiamo profonda gratitudine al Presidente dellaRepubblica Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio GiorgiaMeloni e a tutte le istituzioni governative che hanno accolto erisposto positivamente alle sollecitazioni della nostraAssociazione, permettendo il compimento di questo passaggiostorico per il settore.

​Assointrattenimento auspica ora un dialogo costruttivo e collaborativo con i Sindaci siciliani, volto a consolidare questo procedimento di trasferimento e a garantire il buon esito del passaggio, nell’interesse dell’intero comparto dell’intrattenimento e della collettività.