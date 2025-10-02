Med Move 2025 entra nel vivo: da domani a Catania i convegni su opere strategiche e trasporto pubblico

- Pubblicità -

Med Move 2025 entra nel vivo con la presentazione dei relatori che animeranno i convegni del 3 e 4 ottobre a SiciliaFiera, Padiglione C1.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di ANAS e della società Stretto di Messina, a conferma della rilevanza nazionale e strategica dell’appuntamento. La giornata inaugurale di venerdì 3 ottobre si aprirà con i saluti istituzionali di Luca Sammartino, vice presidente della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità; Francesco Colianni, assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità; Giuseppe Lombardo, presidente del Collegio dei Deputati Questori dell’ARS; Marco Corsaro, sindaco di Misterbianco; e Antonio Montemagno, consigliere della Città Metropolitana di Catania.

Seguirà il panel su “Infrastrutture e mobilità: grandi opere e reti strategiche per la Sicilia”, che vedrà protagonisti Nicola Montesano, responsabile territoriale ANAS Sicilia; Claudio Catta, senior expert Studi e Pianificazione Trasportistica Stretto di Messina S.p.A.; Salvo Fiore, direttore generale Ferrovia Circumetnea; Antonello Fontanili, direttore Uniontrasporti; e Alessandro Peron, segretario generale FIAP.

La mattina di sabato 4 ottobre sarà invece dedicata al tema “Impresa, porti, formazione: infrastrutture, innovazione e sostenibilità per la Sicilia che cresce”, con gli interventi di Francesco Di Sarcina, presidente Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale; Brigida Morsellino, dirigente scolastico del Politecnico del Mare “Duca degli Abruzzi” di Catania e direttore generale ITS Academy Catania; Andrea Maione, vicepresidente CNA Catania; Marco Romano, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all’Università di Catania; e Giovanni Randazzo, professore di Geomorfologia Costiera e Geologia Ambientale all’Università di Messina.

A seguire, il panel su “Il futuro del trasporto pubblico nelle città siciliane” vedrà al centro del confronto Marco Corsaro, componente del Consiglio Nazionale ANCI; Giuseppe Carta, presidente IV Commissione Mobilità dell’ARS; Giuseppe Mistretta, presidente AMAT Palermo; Salvo Vittorio, presidente AMTS Catania; e Carla Grillo, presidente ATM Messina. Med Move 2025 ribadisce così la propria missione: favorire un dialogo concreto tra istituzioni, imprese e mondo accademico per una Sicilia più moderna, interconnessa e sostenibile. Tutti i panel saranno moderati dalla giornalista Chiara Borzì. Il confronto dedicato al trasporto pubblico urbano vedrà la co-moderazione di José Villari.

Il programma completo degli eventi https://www.medmove.it/eventi-2025/