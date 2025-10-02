Volley Valley, presentata la stagione agonistica 2025/26 tra entusiasmo e grande ambizione

- Pubblicità -

Profonda consapevolezza e desiderio di stupire. Sono i segnali lanciati dalla Volley Valley durante la presentazione della nuova stagione agonistica, che vedrà la prima squadra femminile impegnata nel campionato di B2. Un appuntamento corale, quello di mercoledì pomeriggio nella sede della Russo Morosoli Invest, al quale hanno preso parte sponsor, istituzioni, dirigenti e tutti gli atleti e leatlete del club.

“Noi crediamo fermamente che lo sport possa migliorare il tessuto sociale e dare valore alla nostra città – sottolinea in apertura il main sponsor e patron di Funivia dell’Etna,Francesco Russo Morosoli – Le nostre sponsorizzazioni, soprattutto quelle ai cosiddetti sport minori che poi minori non sono, hanno questo preciso obiettivo. Quest’anno il sostegno economico alla Volley Valley ha raggiunto la soglia dei 10 anni. Un impegno di carattere finanziario accompagnato da un valore moraledeterminante. Con l’augurio che gli atleti e le atlete ci regalino sempre grandi soddisfazioni”.

Passione e sacrificio hanno condotto oggi il club al vertice del panorama del volley siciliano, una posizione che spinge al raggiungimento di nuovi successi. È il pensiero espresso a chiare lettere da Fabio Scaccia, amministratore unico del title sponsor Farmitalia: “A noi piace vincere, perché i successi galvanizzano e rendono più convincenti e più forti.Conosco i dirigenti della Volley Valley da più di 30 anni e il loro è un bellissimo progetto perché sposa valori importanti, genera senso di appartenenza e contribuisce a far crescere i nostri ragazzi nel modo migliore. Ho deciso di supportarlo perché mi affascina e sono contento. Lo scorso anno abbiamo sfiorato la B1, chissà che quest’anno non sia la volta buona”.

L’entusiasmo respirato in sala dai ragazzi e dalle ragazze della Volley Valley è stato condiviso e ampiamente espresso anche dal presidente del club, Marco Cutore, e dal direttore generale Francesco Carpinato, entrambi animati dal grande amore per la pallavolo e proiettati con slancio verso nuovi traguardi. Seppur con la classica scaramanzia che sovente accompagna gli uomini di sport.

Protagonista del meeting anche Paolo Di Caro, in rappresentanza del Comune di Catania. Il dirigente dei servizi Sport ha colto l’occasione per consolidare e certificare l’impegno dell’amministrazione, volto ad arricchire il bouquet di strutture sportive della città da riqualificare e mettere a disposizione delle società sportive.