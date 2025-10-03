Ambiente, il Parco Gioeni di Catania riapre con un nuovo look, 2000 nuovi alberi e spazi verdi

- Pubblicità -

Il Parco Gioeni ha riaperto ufficialmente le sue porte ai cittadini presentandosi con un nuovo look, caratterizzato da ampi spazi verdi, percorsi più fruibili e aree rinnovate pensate per il tempo libero e il benessere collettivo. Dopo mesi di interventi di riqualificazione, il polmone verde attrezzato del grande parco della città, con i suoi 80 mila metri quadrati, torna ad accogliere i visitatori in una veste moderna e sostenibile.

I lavori, eseguiti grazie a un finanziamento del Ministero per la Transizione Ecologica, hanno riguardato in particolare la riforestazione con oltre duemila nuove piantumazioni, il recupero della sorgente di Leucatia per l’irrigazione del parco e di parte della circonvallazione; la riqualificazione del parcheggio con pavimentazioni permeabili e il ripristino della rete idrica interna Opere che si aggiungono a quelle già realizzate lo scorso anno, con la riqualificazione dell’area ristoro, l’installazione di tre aree gioco e un’altra destinata al fitness e un moderno skate park. Gli alberi piantumati sono il bagolaro, il carrubo, l’albero di giuda, il gelso, la lagestroemia, l’albizia, la melia, il liquidambar, lo schinus e il prunus. Tra gli arbusti abbiamo oleandri, rose di varie specie, rosmarino, lantana, hibiscus, alloro, mirto, cistus, melograno, varie specie di aloe e altre piante grasse. “Un lavoro di rigenerazione complesso ma anche molto efficace -ha spiegato il sindaco Trantino- che restituisce ai cittadini un grande spazio verde di cui poter fruire liberamente, accessibile in sicurezza per adulti e bambini. Abbiamo dovuto, nostro malgrado, tenerlo chiuso per parecchio tempo e di questo ci scusiamo ma si è lavorato per gli interessi dei cittadini oltre al rispetto e alla tutela dell’ambiente”.



Il parco sarà presidiato da personale della Multiservizi e la manutenzione verrà garantita senza soluzione di continuità, per assicurare la piena fruibilità e la cura degli spazi verdi. L’apertura al pubblico è prevista tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 20, mentre a partire dal primo novembre fino al 31 marzo l’orario di chiusura sarà alle ore 19. “Il progetto rappresenta un passo importante verso la rigenerazione urbana e la sostenibilità ambientale – ha sottolineato l’assessore all’Ecologia e Ambiente Massimo Pesce –. Grazie al recupero della sorgente di Leucatia irrighiamo il parco e parte della circonvallazione, contrastando gli effetti delle alte temperature e della siccità. Restituiamo così ai cittadini che insieme a noi devono tutelare un’area verde più moderna, funzionale e in grado di rispondere alle sfide del cambiamento climatico, anche riutilizzando l’acqua che prima andava perduta”