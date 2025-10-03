Palermo, al Museo Etnografico Siciliano Giuseppe Pitrè “Ventanni di moda: gli anni  40 e 50

- Pubblicità -

Domenica 5 ottobre 2025, dalle ore 10,30 alle 12,30, nella Cappella Marvuglia del Museo Etnografico Siciliano “Giuseppe Pitrè”, in Viale degli Abruzzi, 1 a Palermo, con ingresso libero, si terrà l’iniziativa: “Venti Anni di Moda: gli anni ‘40 e ‘50”, promosso dalle associazioni BCsicilia Sede Isola delle Femmine e “Sicilia, la mia Terra”, con il patrocinio del Comune di Palermo. Dopo i saluti di Giuseppe Catanzaro, Presidente dell’Associazione A.P.S. “Sicilia la mia terra”, di Agata Sandrone, Presidente BCsicilia Sede di Isola delle Femmine, e di Antonio Pulizzotto, Vicepresidente regionale di BCsicilia, sono previsti gli interventi dell’etnoantropologo Carlo Di Franco e della professoressa Rosanna Zerilli, Rappresentante di Sicilia, la mia Terra. Per il Museo G. Pitrè interverrà la dott.ssa Patrizia D’Amico. Indosseranno gli abiti: Romina Romano, Valeria Romano, Claudia Cilluffo, Lucia Iannuzzo, Valentina Vara, Chloe Bologna, Guido Carollo Vincenzo Piccione, Luciano Sardo. Per chiudere l’evento seguirà una passeggiata, lungo il viale, delle modelle che indosseranno abiti degli anni ‘40 e ’50 del secolo scorso. Un salto indietro nel tempo tra eleganza e storia per conoscere e soprattutto apprezzare e valorizzare un particolare aspetto del nostro patrimonio culturale. Gli abiti e gli accessori che saranno presentati appartengono alla collezione privata di Agata Sandrone.