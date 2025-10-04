Confagricoltura Sicilia e Copagri Sicilia: incontro proficuo con l’assessore regionale all’Agricoltura Sammartino

Nell'incontro di ieri Sammartino ha dichiarato di voler mantenere un dialogo diretto e costante con le organizzazioni di categoria

Si è svolto ieri presso gli Uffici del Palazzo della Regione in via Beato Bernardo a Catania un importante incontro istituzionale tra l’Assessore regionale all’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Luca Sammartino, e i rappresentanti delle principali Organizzazioni di categoria del settore agricolo siciliano, tra cui Confagricoltura Sicilia e Copagri Sicilia.

Nell’incontro, fortemente voluto dall’Assessore, Sammartino ha confermato la sua volontà di portare avanti un dialogo intenso, diretto e costante con le Organizzazioni agricole, in un momento cruciale per il comparto agricolo dell’Isola.

Durante la riunione sono stati affrontati numerosi temi di rilevanza strategica per l’agricoltura siciliana: dalla riforma dei Consorzi di Bonifica all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), alla siccità che continua a mettere a dura prova le aziende agricole siciliane, alle problematiche del settore zootecnico, fino alle crescenti criticità legate alle fitopatologie che minacciano le produzioni regionali.

“Abbiamo apprezzato la grande disponibilità dimostrata dall’Assessore Sammartino – dichiara il Presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona – e salutiamo con favore la sua determinazione nel voler mantenere un rapporto costante e costruttivo con il mondo agricolo organizzato. Il confronto diretto è fondamentale per individuare soluzioni concrete ai problemi che affliggono quotidianamente le imprese agricole siciliane”.

“La collaborazione tra le Organizzazioni agricole rappresenta una forza fondamentale per affrontare le sfide che il settore primario siciliano sta vivendo. Con l’assessore Sammartino condividiamo l’obiettivo di promuovere interventi efficaci e tempestivi che sostengano la crescita e la sostenibilità dell’agricoltura regionale”, aggiunge il Presidente di Copagri Sicilia, Natale Mascellino.

L’impegno dell’Assessore a proseguire con un metodo partecipativo rappresenta un segnale positivo per tutto il settore primario siciliano, che necessita di risposte rapide ed efficaci alle numerose sfide che si trova ad affrontare.

Confagricoltura Sicilia e Copagri Sicilia hanno comunicato all’Assessore Sammartino l’auspicio che questo clima di collaborazione possa tradursi in provvedimenti concreti e tempestivi, alcuni dei quali rinviati per troppo tempo.