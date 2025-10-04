Festival della Cultura Finanziaria: il 6 ottobre la conferenza stampa di lancio a Catania

- Pubblicità -

Lunedì 6 ottobre alle ore 11, nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Festival della Cultura Finanziaria, l’appuntamento nazionale che avrà luogo a Catania il 16 e 17 ottobre. L’iniziativa, evoluzione dell’VIII Convegno Annuale sull’Educazione Finanziaria, rappresenta un’occasione di rilievo per promuovere conoscenza, inclusione e innovazione sostenibile con particolare attenzione al ruolo delle nuove generazioni, delle donne e alla transizione digitale.

Alla conferenza interverranno il Sindaco di Catania Enrico Trantino, il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, la Presidente di Confindustria Catania Maria Cristina Busi, gli eurodeputati Marco Falcone e Ruggero Razza e il deputato nazionale Francesco Ciancitto. Sarà illustrato il programma del Festival, che prevede incontri, panel e momenti di confronto con esponenti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale, per trasformare la cultura finanziaria in leva di crescita e nuove opportunità per il territorio.

