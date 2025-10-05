Anche a Messina “Una rosa per Norma Cossetto”

- Pubblicità -

A Messina il commosso ricordo di Norma Cossetto, l’iniziativa ormai da anni è promossa in tutta Italia dal Comitato “10 Febbraio” per onorare la figura e la memoria della giovane studentessa e insegnante elementare istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti slavi. La sobria manifestazione “Una rosa per Norma Cossetto”, si è tenuta a Messina al Sacrario di Cristo Re. Hanno presenziato i Consiglieri comunali Dario Carbone, Libero Gioveni e Antonella Feminò, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Ciccio Rizzo, il presidente del Circolo dello Stretto di FDI Piero Adamo, il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto, le associazioni “Atreju – La Compagnia degli Studenti”. L’evento si è concluso con le testimonianze della prof.ssa Maria Cacciola, esule istriana e figura di riferimento del dramma delle Foibe e del dottor Claudio Stracuzzi, esule di seconda generazione.