Serie C, Catania-Siracusa: la diretta della partita

Tempo di derby al Massimino. Il Catania di Mimmo Toscano vuole tornare a vincere dopo aver maturato solo 3 punti in 4 giornate. Dinnanzi ai rossazzurri c’è il Siracusa di Marco Turati, a caccia di punti e per provare a risalire la classifica del girone C di Serie C. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Catania-Siracusa: la diretta della partita
14.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Siracusa
Catania-Siracusa: le formazioni ufficiali
CATANIA (-): in attesa
SIRACUSA (-): in attesa
ARBITRO: Il sig. Simone Gauzolino della sezione di Torino
ASSISTENTI: Il sig. Domenico Russo della sezione di Nocera Inferiore e il sig. Gian Marco Cardinali della sezione di Perugia
QUARTO UOMO: Il sig. Enrico Gemelli della sezione di Messina
FVS: Il sig. Giuseppe Minutoli della sezione di Messina
AMMONITI:
ESPULSI:
RETI:
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma al Massimino di Catania vale l’ottava giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Calcio.
Inoltre, il match Catania-Siracusa sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.