Serie C, Catania-Siracusa: la diretta della partita

Tempo di derby al Massimino. Il Catania di Mimmo Toscano vuole tornare a vincere dopo aver maturato solo 3 punti in 4 giornate. Dinnanzi ai rossazzurri c’è il Siracusa di Marco Turati, a caccia di punti e per provare a risalire la classifica del girone C di Serie C. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Siracusa: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

14.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Siracusa

Catania-Siracusa: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

SIRACUSA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Simone Gauzolino della sezione di Torino

ASSISTENTI: Il sig. Domenico Russo della sezione di Nocera Inferiore e il sig. Gian Marco Cardinali della sezione di Perugia

QUARTO UOMO: Il sig. Enrico Gemelli della sezione di Messina

FVS: Il sig. Giuseppe Minutoli della sezione di Messina

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale l’ottava giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Catania-Siracusa sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.