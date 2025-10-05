Giornata di confronto sull’obesità adolescenziale: sabato 11 ottobre a Viagrande

- Pubblicità -

Endocrinologi, Pediatri e Medici di Medicina Generale si confronteranno il prossimo sabato 11 ottobre a Viagrande – presso Grand Hotel Villa Itria – per parlare dell’obesità in età adolescenziale a capire quale è il ruolo del trattamento farmacologico e dunque fare rete. L’obesità in età adolescenziale costituisce, infatti, una condizione patologica complessa e multifattoriale, con una crescente prevalenza a livello globale e importanti implicazioni cliniche a breve e lungo termine.



“Questo corso – ci spiega il professore Sandro La Vignera che, insieme al prof. Aldo Calogero, ne è responsabile scientifico – è rivolto a endocrinologi, pediatri e medici di medicina generale con l’obiettivo di fornire un aggiornamento evidence-based sulla gestione dell’obesità in età evolutiva”.

I contenuti del corso includono:aggiornamenti sulla fisiopatologia dell’obesità adolescenziale e i correlati metabolici, criteri di selezione e utilizzo delle terapie farmacologiche disponibili e in fase di sviluppo, indicazioni pratiche per l’inquadramento diagnostico e il monitoraggio terapeutico.

Particolare attenzione sarà dedicata alla necessità di un approccio multidisciplinare, in cui la collaborazione tra le diverse figure professionali rappresenta un elemento imprescindibile per garantire la presa in carico globale del paziente.

Il corso intende inoltre promuovere la costruzione di reti assistenziali territoriali e ospedaliere, favorendo l’integrazione tra i diversi livelli di cura e l’adozione di protocolli condivisi nella gestione dell’obesità adolescenziale.

Ricco il programma scientifico che vedrà la presenza di illustri relatori.