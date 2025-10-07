Risuoni 2025, ecco chi ha vinto

- Pubblicità -



I Bluesugar tribute band di Zucchero Fornaciari, hanno vinto la dodicesima edizione di “Risuoni”, aggiudicandosi il premio in denaro di tremila euro, al secondo posto i Marican Pie tributo ai Limp Bizkit (duemila euro), al terzo posto i Litual Blues tributo ad Aretha Franklin (mille euro).

Per la finalissima, nel nuovo Spazio Artistico polifunzionale di Trecastagni, c’è stato il sold out. Molto seguita anche la diretta televisiva nazionale di Sicilia 242 e la partecipazione on-line del pubblico, grazie alle dirette streaming e al sistema di voto interattivo, introdotti già dallo scorso anno.

La piccola cittadina etnea per 11 giorni è diventata capitale delle tribute band, con ‘cloni’ anche più interessanti degli originali. Un livello artistico elevato, la brillante conduzione di Claudia D’Amico e una giuria di alto livello hanno ancora una volta fatto la differenza.

Il contest più importante d’Italia dedicato alle tribute band, grazie anche alla ribalta nazionale, guarda al futuro con grande ottimismo. E la nuova location al chiuso diventerà una vera e propria “fucina” di talenti, grazie anche alla sezione ‘Inediti’ che quest’anno ha visto sul podio il cantautore CA 104 con brano dal titolo “Vorrei essere neve”.

“Negli anni – spiega Giovanni Di Prima, ideatore ed organizzatore di Risuoni – la manifestazione è molto cresciuta e fino ad ora siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissi. Abbiamo sempre più iscritti, e non solo dalla Sicilia, ed è cresciuto il pubblico che segue la manifestazione, sia on line che off line”.

“Il nostro obiettivo – continua Di Prima – attraverso dei partners, è quello di fare selezioni in tutta Italia e organizzare una finale nazionale con la presenza di alcuni big. I tempi sono maturi. L’evento, già dallo scorso anno, è stato impreziosito dalle ‘magie’ dei led wall di Marco Sciuto e dalla presenza di Claudia D’Amico che, oltre ad essere una brava attrice, si è ormai rivelata un’ottima presentatrice. Il merito del successo va a tutta la squadra di “Risuoni” e di “Primamusica”, collaboratori e maestranze, che hanno reso unico l’evento”.



Tutte le classifiche con i relativi voti sono pubblicate on line all’indirizzo: https://risuoni.primamusica.it/

