Comune di Catania e sindacati a confronto: presi impegni per stabilizzazioni, completamenti orari e nuove assunzioni entro il 2026

Si è svolto ieri mattina, martedì 7 ottobre, al Palazzo degli Elefanti l’incontro tra amministrazione comunale e organizzazioni sindacali del pubblico impiego, richiesto con forza da FP Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa per affrontare la situazione del personale comunale. Un confronto atteso da settimane, nato dall’esigenza di discutere le criticità di un organico sempre più ridotto e invecchiato, con il rischio di un rallentamento nei servizi erogati ai cittadini.

Attorno al tavolo, per l’amministrazione, il sindaco Enrico Trantino, il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, l’assessore al Personale Viviana Lombardo e il direttore delle Risorse Umane Stefano Sorbino. Per le sigle sindacali hanno partecipato i segretari generali Concetta La Rosa per la FP Cgil, Danilo Sottile per la Cisl Fp, Mario Conti per la Uil Fpl e Filippo Cariotti per il Csa (Coordinamento sindacale autonomo), insieme al presidente RSU, Giuseppe Mauti e a una delegazione di lavoratori.

I sindacati hanno posto l’accento sul progressivo svuotamento dell’organico, aggravato dal numero crescente di pensionamenti e dall’assenza di un ricambio generazionale. Al centro delle richieste sindacali, la stabilizzazione dei circa settanta precari del Pon Metro, prorogati fino al dicembre 2026 ma in attesa di una soluzione definitiva, e il completamento orario per i dipendenti a tempo indeterminato con contratti part-time di 30 ore, ad eccezione della Polizia municipale che seguirà un percorso separato. È stata inoltre sottolineata la necessità di un affiancamento tra nuove assunzioni e personale prossimo alla pensione per evitare una perdita di competenze e un blocco della macchina amministrativa.

Dal confronto sono arrivate aperture significative: il Comune ha confermato l’impegno a stabilizzare i lavoratori del Pon Metro prima della scadenza del 2026, ad avviare dal dicembre 2025 il completamento orario per i contratti part-time, a programmare nuove assunzioni entro il 2026 e a mantenere un tavolo permanente di confronto sui documenti di programmazione, a partire dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione. È stato inoltre ricordato come, grazie a risorse esterne, siano già stati effettuati inserimenti in settori cruciali, tra cui la Polizia municipale, ritenuta strategica per la sicurezza cittadina.

Soddisfatte le organizzazioni sindacali, che rivendicano l’efficacia della loro azione . “La stabilizzazione dei precari, il completamento orario e le nuove assunzioni rappresentano risultati concreti a beneficio dei lavoratori e della città – dichiarano FP Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa –. Il nostro compito adesso sarà vigilare affinché gli impegni presi si traducano in provvedimenti certi e duraturi”.