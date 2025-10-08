Ottobre Rosa: all’UICI di Catania visite per le donne caregiver e le socie grazie all’Andos

- Pubblicità -

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, una iniziativa internazionale che si prefigge lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione, sulla diagnosi precoce e sulla ricerca del cancro al seno.

Purtroppo, però, molte donne non sempre aderiscono agli screening di prevenzione, sia per mancanza di tempo, sia per condizioni familiari particolari, come ad esempio succede alle donne caregiver che antepongono la cura per la persona assistita rispetto alla cura personale.

- Pubblicità -

Consapevole di ciò, e dell’importanza di fare rete, l’Andos Catania ha avviato una partnership con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Catania e per due giorni effettuerà delle visite per le donne caregiver ma anche per le socie e mammografie gratuite per le donne comprese nella fascia d’età che 40/49 anni.

Si comincerà sabato 11 ottobre alle ore 9,30 e si continuerà mercoledì 29 ottobre dalle ore 15,00