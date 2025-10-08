Siracusa 2033, approvato lo statuto della Fondazione: parte la corsa alla Capitale Europea della Cultura

- Pubblicità -

Il gruppo consiliare INSIEME esprime soddisfazione per l’ampia condivisione con cui il Consiglio Comunale di Siracusa ha approvato la bozza di atto costitutivo e di statuto della Fondazione “Siracusa Capitale Europea della Cultura 2033”, atto che segna l’avvio concreto del percorso verso la candidatura ufficiale della città al titolo europeo.

La Fondazione sarà il motore organizzativo e progettuale della candidatura, con il compito di coordinare la programmazione culturale, costruire partenariati pubblici e privati, promuovere l’identità culturale siracusana e intercettare fondi europei e nazionali.

“La votazione consiliare rappresenta un segnale di maturità e di unità – sottolinea il gruppo INSIEME – perché la candidatura a Capitale Europea della Cultura è un progetto che unisce, che guarda oltre le appartenenze e che può restituire a Siracusa il ruolo che merita nel Mediterraneo e in Europa.”

Questa è anche un’importante opportunità per l’Amministrazione del Sindaco Francesco Italia, che – pur impegnata quotidianamente nella gestione delle emergenze e delle difficoltà della città – ha saputo dare il giusto peso e la dovuta attenzione a un’iniziativa che guarda lontano.

Al netto delle differenze e delle posizioni politiche, riteniamo che la condivisione mostrata in Consiglio renderà questo risultato non il successo di una parte, ma il risultato dell’intera città, capace di riconoscersi in un obiettivo comune e ambizioso.

Gruppo consiliare INSIEME