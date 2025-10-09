A Mascalucia due appuntamenti imperdibili per vivere l’arte attraverso le immagini

- Pubblicità -

La Biennale di Fotografia Passaggi 2025–2027 entra nel vivo con due appuntamenti speciali nel mese di ottobre, momenti centrali per vivere la fotografia come esperienza di pensiero, emozione e dialogo. Il primo, il 16 ottobre, sarà l’evento conclusivo della mostra di Mario Valenti, con la presentazione del catalogo e un dialogo aperto con l’artista. In occasione di questa serata, tutti coloro che avranno richiesto il catalogo digitale gratuito sul sito ufficiale www.passaggi.art riceverannoun numero identificativo: tra questi sarà estratto un vincitore che riceverà in dono un’opera di Mario Valenti, simbolo tangibile dell’incontro tra pubblico e arte. «Le fotografie esposte – aggiunge Valenti – fanno parte di un progetto più ampio, intitolato Emptiness. Attraverso queste immagini cerco di tradurre la sensazione di vuoto che spesso percepiamo dentro di noi e il desiderio costante di doverlo colmare». Il secondo appuntamento, il 30 ottobre, vedrà l’inaugurazione della mostra di Emanuele Carpenzano, seconda tappa del ciclo biennale che, fino al 2027, accoglierà anche le opere di Giuseppe Casaburi, Angelo Zzaven, Massimo Privitera, Alberto Castro, Enrico La Bianca e Franco Ferro. “Nelle circa venti immagini che esporrò ho cercato di trasmettere l’impatto che questo paese ha avuto su di me – spiega Carpenzano -. Il titolo è Namastè ed è una mostra che è stata presentata l’anno scorso al Palazzo della Cultura a Catania”.Entrambi gli eventi si terranno alle ore 18.00 al corso San Vito 71, cuore pulsante del progetto.

Passaggi, ideato e sostenuto dalla famiglia Lo Faro, è diretto dal maestro Benedetto Poma e coordinato dal prof. Alessandro Salerno docente di filosofia e storia al Concetto Marchesi. Come spiega lo stesso Salerno: «Volevamo far incontrare l’arte ai cittadini, portando l’esperienza artistica in luoghi che normalmente non ospitano arte, come un bar, trasformando così lo spazio in un luogo non solo di convivialità, ma anche di fruizione artistica attraverso installazioni e fotografie».

Nasce così nel 2021 il progetto Passaggi, il quale si propone di trasformare il gesto quotidiano del vedere in un’esperienza di pensiero e di dialogo, facendo della fotografia uno strumento capace di evocare emozioni, riflessione e condivisione. Come sottolinea Giuseppe Lo Faro, promotore del progetto: «A Mascalucia abbiamo pensato a questa iniziativa circa quattro anni fa, alla fine del periodo di lockdown, quando sentivamo il bisogno di riportare un po’ di bellezza nei luoghi di incontro della città. Con mio cugino Giuseppe, insieme a Benedetto Poma e Alessandro Salerno, abbiamo costruito un percorso che ha permesso a tante persone di imbattersi nell’arte anche solo mentre prendevano un caffè. È stato emozionante vedere le reazioni di chi, magari per la prima volta, si è lasciato sorprendere da un’immagine o da un’installazione».

L’iniziativa propone mostre fotografiche a rotazione trimestrale e installazioni d’autore permanenti sotto i portici di corso San Vito, trasformando il cuore di Mascalucia in una galleria diffusa, viva a ogni ora del giorno. Tra le installazioni permanenti spiccano le opere di Demetrio Di Grado, Sofia Orleans, Agata Montesanto (I KARTA) e dello stesso Benedetto Poma, autore de “Le Armonie degli Otto”, simbolo dell’intero progetto. Passaggi resta una chiamata aperta agli artisti: fotografi, pittori e creativi possono proporre le proprie opere e partecipare a un percorso collettivo che intreccia arte, territorio e comunità.

La Biennale di Fotografia Passaggi 2025–2027 gode del patrocinio gratuito dell’ARS – Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Mascalucia, con la presentazione ufficiale a cura di Pippo Pappalardo (B.F.I. – Sem. FIAF).