Elezioni RSU in STMicroelectronics, UGL Metalmeccanici in aumento: 700 preferenze e 7 rappresentanti eletti

La UGL Metalmeccanici consolida e accresce la propria rappresentatività alla STMicroelectronics, superando i risultati delle precedenti elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie.

La sigla ha ottenuto 700 preferenze, circa 100 in più rispetto al precedente voto, e conquista 7 RSU e 2 RLS.

Un risultato che conferma la fiducia dei lavoratori verso il sindacato, che ha raccolto il 12% dei voti nel collegio Operai e il 18% in quello Impiegati, in un contesto reso più complesso dall’anticipo delle elezioni rispetto alla naturale scadenza del triennio.

“Il consenso ottenuto è un segnale di continuità e di fiducia nei confronti della nostra sigla sindacale”, afferma il vice segretario nazionale UGL Metalmeccanici, e appena riconfermato RSU, Angelo Mazzeo. “Un segno dell’ottimo lavoro svolto in azienda e che ci dà ancora più forza per affrontare le sfide future”, dichiara il segretario UGL Catania, Giovanni Musumeci.

“Continueremo a lavorare al fianco dei dipendenti di STMicroelectronics, come abbiamo fatto in passato opponendoci agli esuberi poi ritirati, – continua – e come stiamo facendo ora per la definizione del piano industriale, oggetto di confronto con il Ministero, la Regione e l’azienda.”

Mazzeo ha ringraziato il gruppo di candidati per la serietà e la costanza del lavoro svolto e ha sottolineato come questo risultato sia frutto di un impegno collettivo fondato su professionalità e presenza nei luoghi di lavoro.