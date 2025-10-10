Nuova drammaturgia per “Sguardi” la IV stagione di Buio in Sala

- Pubblicità -

“Sguardi la rassegna teatrale di Buio in Sala, giunta alla quarta edizione, sarà anche quest’anno principalmente dedicata ai giovani autori under 35 perché crediamo e sosteniamo la nuova drammaturgia con le sue inedite e variopinte visioni del mondo”. Questo il mood del nuovo cartellone dell’Associazione Buio in Sala diretta dagli attori e registi Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi.

Sul palco di Teatro Bis presso l’Istituto Leonardo Da Vinci, giovedì 16 ottobre, alle ore 19.30, Massimo Giustolisi e Martina Torrisi presenteranno “Sguardi” per ritrovare connessioni autentiche e punti di vista sempre nuovi.

“La nascita e la costruzione di un nuovo cartellone è sempre un momento di crescita- dichiarano Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia- ed è importante, per noi, soddisfare le esigenze e le richieste di tutto il nostro variegato pubblico, affinché ogni singolo spettatore, dai bambini agli adulti, possa scegliere la migliore offerta possibile capace di unire contemporaneità e tradizione”.

La programmazione di Buio in Sala 2025/26, consolidata realtà catanese operativa in tutto il territorio siciliano da quasi 20 anni, sarà cosi suddivisa: “Sguardi”, dedicato alla nuova drammaturgia, “Piccoli Sguardi” per i bambini e le famiglie e “Sguardi- Scuole a Teatro” per avvicinare gli studenti delle scuole primarie e secondarie ai grandi autori del nostro teatro.

“Quando un giovane- concludono Bisicchia e Giustolisi- chiede ai propri genitori di seguire un corso di teatro o in generale è interessato a conoscere qualcosa di nuovo significa che si può ancora sperare in un futuro diverso dal presente che stiamo vivendo, perchè il valore culturale ed educativo della recitazione per chiunque individui nelle arti performative un modo per esprimersi liberamente è la base per una società libera all’insegna dell’inclusione e nel rispetto delle differenze e in questo percorso di formazione e passione ci auguriamo di trasmettere sempre nuove emozioni per creare nuovi Sguardi che illumineranno il nostro teatro”.