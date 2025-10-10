Salute. Ottobre Rosa, Nursing Up: “Prevenzione, le ostetriche protagoniste di una nuova sanità di prossimità al fianco delle donne”

- Pubblicità -

“L’Ottobre Rosa ci ricorda che la lotta al tumore al seno passa innanzitutto dalla prevenzione e dalla diagnosi precoce. In questo percorso le ostetriche svolgono un ruolo cruciale: sono professioniste che accompagnano le donne nei momenti più delicati della vita, dalla gravidanza alla menopausa, e che possono orientarle verso i corretti programmi di screening”, dichiara Antonio De Palma, Presidente del sindacato Nursing Up.

“Le ostetriche – prosegue De Palma – non sono soltanto figure di assistenza in sala parto, ma vere protagoniste di una sanità di prossimità che deve tornare al centro delle politiche pubbliche. Nei consultori e nelle strutture territoriali svolgono attività di educazione sanitaria, promuovono stili di vita idonei e sensibilizzano sull’adesione a mammografie e visite senologiche. È un compito prezioso, perché spesso sono loro il primo punto di contatto con chi altrimenti rischierebbe di trascurare la prevenzione”.

- Pubblicità -

Il Nursing Up ricorda che ogni anno in Italia vengono diagnosticati oltre 50mila nuovi casi di tumore al seno e che mancano almeno 8.500 ostetriche per garantire percorsi efficaci di prevenzione e accompagnamento. “Non bastano gli slogan: serve investire su professionisti che hanno già dimostrato di saper fare la differenza. Dare strumenti, organici e riconoscimento alle ostetriche, insieme agli infermieri, significa salvare vite e rafforzare una sanità territoriale che oggi è ancora troppo fragile”, conclude De Palma.