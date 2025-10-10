Teatro Stabile di Catania, prorogato al 15 novembre il termine per la partecipazione alla III ediz. del Bando di Drammaturgia Under 35

- Pubblicità -

Catania, 10 ottobre — Il Teatro Stabile di Catania, diretto da Marco Giorgetti, annuncia la proroga della scadenza per la presentazione dei testi alla III edizione del Bando di Concorso di Drammaturgia Under 35.

L’iniziativa è volta a valorizzare e sostenere le nuove voci del teatro contemporaneo.

La data ultima per l’invio delle candidature è sabato 15 novembre 2025.

Il bando, destinato ad autrici e autori italiani under 35, è dedicato a testi inediti e mai rappresentati, con un massimo di quattro personaggi e una durata non superiore a un’ora e trenta minuti.

Gli elaborati dovranno essere inviati, insieme a sinossi e curriculum vitae, unitamente a una domanda di partecipazione all’indirizzo scuole.teatrostabilecatania@pec.it.

Una giuria presieduta dal Direttore Marco Giorgetti, composta da critici, operatori e artisti, selezionerà i testi finalisti che saranno presentati in forma di lettura scenica presso la Sala Futura del Teatro Stabile di Catania nel mese di dicembre.

Il pubblico avrà un ruolo attivo nella scelta finale, affiancando il voto della giuria tecnica.

Il testo vincitore sarà poi messo in scena, in forma di mise en espace, nel corso della stagione 2026/2027 del Teatro Stabile di Catania, che ne curerà produzione, regia e allestimento.

Per consultare il bando completo:

👉 https://www.teatrostabilecatania.it/il-teatro-stabile-di-catania-lancia-la-iii-edizione-del-bando-di-concorso-di-drammaturgia/