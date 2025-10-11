Catania. Democrazia Partecipata, vince il progetto per interventi di riqualificazione a San Nullo-Trappeto Nord

- Pubblicità -

Si è conclusa la consultazione popolare per la Democrazia Partecipata 2025. Le operazioni di spoglio, hanno certificato la partecipazione di 918 cittadini catanesi. Quelli che hanno espresso la propria preferenza attraverso la piattaforma online sul sito istituzionale del Comune sono stati 908, mentre 10 cittadini hanno votato in presenza presso il seggio allestito nella sede dell’URP.

Non sono state riscontrate sovrapposizioni di voto né discrepanze tra le due modalità di votazione.

Il progetto vincitore, con 210 preferenze, è quello presentato da Luca Antonio Condorelli dal titolo “Progetto di riqualificazione urbana e mobilità sostenibile – Interventi per il quartiere San Nullo – Trappeto Nord”, che beneficerà di un finanziamento di 200.000 euro. L’iniziativa si è aggiudicata il primo posto con un margine di quattro voti rispetto al secondo classificato. Di seguito al graduatoria finale:

Condorelli Luca Antonio – Progetto di riqualificazione urbana e mobilità sostenibile – Interventi per il quartiere San Nullo – Trappeto Nord (200.000 euro) – 210 voti (209 online + 1 in sede) Scuto Fabio – Museo a cielo aperto di Librino, La Montagna Sacra (di fronte la Porta della Bellezza) (200.000 euro) – 206 voti (203 online + 3 in sede) Castro Salvatore – Tre goal per l’Antico Corso (200.000 euro) – 116 voti (116 online) Barbarossa Marco – Catania rinasce dai giovani (190.000 euro) – 113 voti (112 online + 1 in sede) Bucalo Giuseppe/Associazione Penelope – Pandora. Ludoteca di frontiera (196.000 euro) – 74 voti (72 online + 2 in sede) Consoli Salvatore – Tante fontanelle per Catania (200.000 euro) – 55 voti (54 online + 1 in sede) Oliveri Fabrizio Maria – Catania pulita – Otto aspiratori mobili elettrici per una città più vivibile (140.000 euro) – 53 voti (51 online + 2 in sede) Pagana Gabriele – L’arte che libera: corsi creativi, inclusivi per bambini nei quartieri di Catania (200.000 euro) – 28 voti (28 online) Giannitto Carmela Grazia – I giovani protagonisti del futuro di Catania (200.000 euro) – 24 voti (24 online) Guardo Roberto Antonino – Nessun Offline – Corsi innovativi di alfabetizzazione digitale per cittadini, NEET, dipendenti pubblici e piccoli imprenditori (180.000 euro) – 22 voti (22 online) Todaro Aldo/Associazione Centro Storico – Installazioni di vasi con piante di grandi dimensioni (200.000 euro) – 15 voti (15 online) Avenia Koency Carla Cristina – Passeggiata delle donne: Arte, Comunità e Rigenerazione Urbana nel quartiere Angeli Custodi (110.510 euro) – 2 voti (2 online)

La procedura della Democrazia Partecipata, disciplinata dal regolamento approvato dal Consiglio comunale, consente ai cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, nonché alle associazioni e agli enti con sede nel territorio cittadino, di partecipare attivamente alla scelta dei progetti da realizzare con i fondi destinati dall’Amministrazione comunale.

Il progetto vincitore entrerà ora nella fase di attuazione secondo le procedure amministrative previste dal regolamento comunale.