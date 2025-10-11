UniPa. A Palermo il 13 e 14 ottobre due giorni di eventi per ripensare la città

- Pubblicità -

PALERMO – Spazi giocati, comunità rigenerate. A Palermo i giovani ripensano la città con una due giorni di eventi pubblici dedicati al gioco, alla cittadinanza attiva e alla rigenerazione urbana. L’appuntamento è fissato per il 13 e 14 ottobre 2025. L’iniziativa Spazi giocati – inclusione giovanile e cittadinanza attiva rappresenta il momento conclusivo del Progetto Giocando, un laboratorio di ricerca partecipata pensato per e con i giovani, con l’obiettivo di restituire alla città i risultati di un percorso di sperimentazione e co-progettazione. Conferenze, tavole rotonde, laboratori e momenti di gioco collettivo offriranno l’occasione di riflettere insieme sul futuro degli spazi urbani e sulle nuove forme di cittadinanza attiva.

IL PROGRAMMA

Lunedì 13 ottobre 2025 – Dipartimento di Architettura, Aula Gregotti

· 9.00 – Registrazione partecipanti e saluti istituzionali

· 10.00 – Arturo Gallia (UniRoma3): Playing Geo-Graphies. Il gioco come dispositivo di ricerca-azione partecipativa

· 10.45 – Ennio Bilancini (IMT Lucca) Secolo Ludico: mito o realtà? Conseguenze per cultura, economia e società

· 11.30 – Coffee break

· 12.00 – Tavola rotonda: Studi urbani e innovazione educativa attraverso il gioco

· 13.00 – Lunch break

· 15.00 – Valentina Mandalari e Fausto Di Quarto (UniPa): Il progetto GIOCANDO

· 15.30 – Maria Luisa Giordano (Ecco APS), Federico Prestileo (Maghweb), Luisa Tuttolomondo (Sguardi Urbani): Percorsi nei quartieri Brancaccio, San Filippo Neri e San Giovanni Apostolo

· 16.00 – Jonathan Panada (Mancalamaro), Luca Alba (Sylphe Labs), Massimo Cimmino e Cinzia Funaro (IDM Graphic): La creazione di Urbalia

· 16.30 – Coffee break

· 17.00 – Tavola rotonda con enti locali: Comune di Palermo (Urbanistica e Istruzione)

· 18.00 – Conclusioni a cura di Marco Picone

Martedì 14 ottobre 2025 – Villa Niscemi, Sala delle Carrozze

· 9.00 – Saluti istituzionali (Comune di Palermo e Direzione DARCH)

· 9.30 – Marco Picone, Manfredi Leone, Valentina Mandalari, Fausto Di Quarto (UniPa): Il progetto GIOCANDO

· 10:00 – Michelangelo Pavia (Neu/Nòi), Maria Luisa Giordano (Ecco APS), Federico Prestileo (Maghweb), Comitato permanente ragazzi e ragazze ZEN, Luisa Tuttolomondo (Sguardi Urbani): Percorsi nei quartieri Brancaccio, San Filippo Neri e San Giovanni Apostolo

· 10.45 – Jonathan Panada (Mancalamaro), Luca Alba (Sylphe Labs), Massimo Cimmino e Cinzia Funaro (IDM Graphic): La creazione di Urbalia

· 11.30 – Coffee break

· 12.00 – Partite di prova del gioco da tavolo URBALIA

· 13.00 – Lunch break

IC “Giovanni Falcone”, Aula Magna, Via Marchese Nicolo Pensabene, 34

· 15.30 – Welcome coffee

· 16.00 – Massimo Valentino (DS “G. Falcone”), Giancarlo Gallitano (Comitato permanente dei ragazzi e delle ragazze del quartiere ZEN): Saluti di benvenuto e presentazione delle attività

Giardino di via Primo Carnera

· 16:00 – Comitato permanente delle ragazze del quartiere ZEN, Laboratorio ZEN Insieme, Handala

· 18:00 – Spettacolo conclusivo e aperitivo. Saluti finali

UNA DUE GIORNI PER RIPENSARE LA CITTÀ

La prima giornata sarà dedicata all’approfondimento scientifico. Il focus sarà sugli spazi urbani giovanili e sul gioco come dispositivo di ricerca-azione partecipativa. Accademici, ricercatori e operatori sociali discuteranno delle pratiche di coinvolgimento dei giovani nei processi di rigenerazione urbana, analizzando come il gioco possa diventare strumento di esplorazione, conoscenza e trasformazione dei territori. Accademici, ricercatori e operatori sociali discuteranno delle pratiche di coinvolgimento, con la partecipazione dell’amministrazione comunale di Palermo.

La seconda giornata sarà aperta alla cittadinanza. In mattinata verrà presentato pubblicamente il progetto di ricerca Giocando, a cura del gruppo di lavoro UniPa in collaborazione con le associazioni partner. Saranno protagonisti i giovani che hanno preso parte al percorso, i quali racconteranno le esperienze vissute nei quartieri Brancaccio, San Filippo Neri e San Giovanni Apostolo. Seguirano sessioni dedicate ai test del gioco Urbalia, nato dalla collaborazione tra ricercatori e game designer, frutto della sperimentazione collettiva sul campo. Nel pomeriggio una caccia al tesoro urbana a cura dell’associazione ZEN Insieme: un’occasione per riscoprire gli spazi in chiave ludica, collettiva e rigenerativa. L’evento si concluderà con uno spettacolo finale, pensato come momento festoso di restituzione alla comunità e celebrazione del percorso condiviso.

IL PROGETTO GIOCANDO

Giocando – acronimo di Game-based Involvement Of young Citizens AND public Organizations – è un progetto rivolto a giovani tra i 14 e i 25 anni e alle organizzazioni pubbliche. Ispirato al B-Youth Forum di Milano-Bicocca, rappresenta un laboratorio di ricerca partecipata che unisce gioco, educazione civica e rigenerazione degli spazi urbani. L’obiettivo è stimolare i ragazzi a ripensare i quartieri attraverso attività scolastiche, esperienze non formali e strumenti ludici come Urbalia, gioco da tavolo e digitale che simula la costruzione di una città sostenibile. Nel contesto palermitano, il progetto coinvolge UniPa, enti del terzo settore e il Comune, con un’attenzione specifica ai quartieri San Filippo Neri, Brancaccio/Settecannoli e San Giovanni Apostolo.