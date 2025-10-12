Al via la nuova stagione del Teatro Musco di Catania. Si parte con il “Liolà” di Giampiero Ingrassia

- Pubblicità -

Dal 15 ottobre al 2 novembre 2025, l’Angelo Musco di Catania ospita “Liolà”: opera simbolo della verve pirandelliana, che ha lasciato un segno profondo nella storia del teatro italiano e internazionale.Prodotta dall’Associazione culturale Progetto Teatrando e diretta da Francesco Bellomo, la messa in scena vede GIAMPIERO INGRASSIA nei panni del protagonista, che indossa con leggerezza scanzonata e maturità artistica. Accanto a lui la naturalezza magnetica di Nadia De Luca, il carisma e rigore interpretativo di Salvo Saitta, il talento fuoriclasse di Emanuela Muni. A completare un cast stellare Katy Saitta, Elisa Franco, Verdiana Barbagallo, Diana D’Amico, Loredana Scalia, Maria Chiara Pappalardo e Viviana Toscano.

Insieme danno vita a uno spettacolo dinamico che celebra lo spirito umano e la libertà, unendo ironia e ritmo a uno sguardo attuale sulle dinamiche sociali. Una rappresentazione inedita dove la regia personale e coinvolgente restituisce al pubblico una lettura viva e pulsante, valorizzando l’anima corale e ironica della commedia e mantenendo intatta la tensione tra natura e convenzione.

Dal 5 al 23 novembre 2025, invece, GINO ASTORINA e EDUARDO SAITTA saranno la coppia esplosiva de “Il padre della sposa” per la regia di Giampaolo Romania.

Dal 3 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, TOTI MANCUSO e TOTINO LA MANTIA ci regaleranno “Due dozzine di rose scarlatte” di Aldo De Benedetti per la regia di Giampaolo Romania.

Il 26, 27 e 28 dicembre 2025, COMPAGNIA NAZIONALE DEL MUSICAL porterà in scena “Romeo e Giulietta” per la regia di Salvo Costantino. Lo spettacolo si terrà presso il Teatro Abc.

Il 3 e 4 gennaio 2026, MARISA LAURITO e ENZO GRAGNANIELLO connubio perfetto in “Vasame” per la regia di Massimo Venturiello. Lo spettacolo si terrà presso il Teatro Abc.

Dal 10 gennaio all’1 febbraio 2026, EDUARDO SAITTA e SALVO SAITTA impersoneranno “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello per la regia di Francesco Bellomo.

Dal 4 febbraio all’1 marzo 2026, EDUARDO SAITTA e FRANCESCA AGATE saranno artefici de “Lo scambio” scritto da Antonello Capodici per la regia di Plinio Milazzo.

Dal 4 al 29 marzo 2026, EMANUELE PUGLIA e COSIMO COLTRARO rappresenteranno “L’alba del terzo millennio” di Pietro De Silva per la regia di Federico Magnano San Lio.

Dall’8 aprile al 3 maggio 2026, FRANCESCA FERRO e NADIA DE LUCA interpreti de “La nostra dolce attesa” per la regia di Francesca Ferro.

Dal 6 al 31 maggio 2026, GINO ASTORINA, protagonista di “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo per la regia di Giampaolo Romania, concluderà una stagione all’insegna dell’eccellenza siciliana e non solo.