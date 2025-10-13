“Sorellanza. La vita in un centro antiviolenza”, libro dell’associazione Thamaia: la presentazione il 18 ottobre 2025, Bookshop del Monastero dei Benedettini

- Pubblicità -

Sabato 18 ottobre 2025 alle 17:30 al bookshop del Monastero dei Benedettini di Catania si terrà, a cura di Officine Culturali, la presentazione del libro dell’Associazione Thamaia “Sorellanza. La vita in un centro antiviolenza” (Villaggio Maori Edizioni).

“Sorellanza. La vita in un centro antiviolenza” raccoglie le voci di quindici donne, operatrici del Centro antiviolenza Thamaia che dal 2001, a Catania, affiancano donne e minori che subiscono maltrattamenti. È un racconto corale che testimonia l’evoluzione delle loro vite, intrecciando percorsi personali e politici e ricostruendo il loro impegno professionale.

- Pubblicità -

Quindici professioniste che, attraverso la pratica femminista e il desiderio di cambiare lo stato delle cose, hanno imparato ad accettarsi, a solidarizzare con altre donne e a lottare contro il patriarcato e il maschilismo, trasformando le loro storie individuali in un percorso politico e sociale collettivo al servizio di chi si rivolge al centro per uscire dalla violenza.

Dopo i saluti di Manuela Lupica (direttrice di Officine Culturali) intervengono Vita Salvo (coordinatrice del Centro antiviolenza Thamaia), Roberta Caffarelli (attivista dell’associazione Thamaia) e Alessandra Reitano (attivista dell’associazione Thamaia).

L’appuntamento con la presentazione di “Sorellanza. La vita in un centro antiviolenza” è per sabato 18 ottobre alle 17:30 al Bookshop del Monastero dei Benedettini di Catania (Piazza Dante, 32).