A Enna l’incontro di Confcooperative sulle opportunità per i giovani e il mondo dell’impresa

- Pubblicità -

Numerosi giovani, soprattutto universitari ed una folta rappresentanza del mondo della cooperazione, di tutti i settori. La sede territoriale di Confcooperative Sicilia di Enna ha ospitato un incontro ricco di spunti, idee destinate a diventare progetti e iniziative. Le opportunità in campo, i finanziamenti, i bandi disponibili sono stati illustrati nel dettaglio, dagli esperti.



Ad introdurre i lavori:

Dario Cardaci – Presidente Confcooperative Enna, seguito da Maurizio Nicosia – Presidente Confcooperative Caltanissetta e Fabio Casamento – Coordinatore Regionale Giovani Cooperatori. Focus sulle opportunità di impresa per i giovani, lo scambio tra domanda e offerta di lavoro (con il prezioso intervento del Dott. Mario Alberti – Centro per l’Impiego), accesso al microcredito (a cura della Dott.ssa Erica Pellegrino Prattella).



Di finanziamenti per agricoltura, sociale, digitalizzazione ed efficienza energetica hanno parlato Vincenzo Signorello e Anna Ciuro di Confcooperative. Giovani cooperatori e rappresentanti delle cooperative locali hanno potuto conoscere le attività offerte da Confcooperative ed Azure Consulting – Centro Servizi per la progettazione e l’ accesso ai bandi.



Un appuntamento che ha reso evidenti degli aspetti che il presidente Cardaci sottolinea. “Fare della sede territoriale di Enna, come spiega il presidente Cardaci una casa comune per la nostra comunità è la nostra vera ambizione. Iniziative come quella promossa-aggiunge – da` certamente la dimensione di cosa è Confcooperative non solo a chi ne condivide l’essenza, ma anche a chi vive ai margini del mondo della cooperazione, ma è disposto a farne parte”. Il presidente della sede territoriale di Enna aggiunge che “il sapere, la conoscenza, sono la base di ogni forma di umana attività che voglia raggiungere il successo e così dire ai nostri cooperatori quello che può aiutarli – conclude Cardaci -dall’inizio alla fine di una possibilità è quello che abbiamo l’obbligo di fare.”