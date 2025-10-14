IBAR presenta “Cultura in Salute” e lancia il 2° Torneo Interprofessionale di Padel: un evento sportivo per promuovere la salute negli spazi comuni

- Pubblicità -

L’IBAR – Istituto di Bioarchitettura e Ricerca innova il modo di intendere benessere e cultura: nasce “Cultura in Salute”, progetto per il campionamento dell’aria nella sala lettura per bambini nella Biblioteca comunale Vincenzo Bellini di Catania. L’occasione per presentarlo è la conferenza stampa tenutasi oggi nella suggestiva Sala Sant’Agata del Palazzo della Cultura, dove il tema del benessere indoor ha trovato spazio nel dialogo con la comunità.

«Vogliamo uscire dagli ambiti tecnici e rendere il concetto di salute ambientale comprensibile e concreto per tutti» ha dichiarato con passione PhD Francesca Pedalino, Presidente IBAR. Al suo fianco, nel corso dell’evento, diverse voci istituzionali e professionali si sono alternate, a conferma della centralità sociale del progetto.

- Pubblicità -

Tra gli interventi quello dellaDott.ssa Sara Spina, dirigente comunale responsabile dell’assessorato alla Cultura, che ha sottolineato l’importanza del connubio tra spazio pubblico e salute per i cittadini; del PhD Massimo Gozzo, Direttore del Dipartimento di Architettura e Ambiente (DAEA) di IBAR, che ha illustrato le tecnologie e i criteri progettuali che garantiranno ambienti salubri e confortevoli.

A suggellare la collaborazione tra istituzioni e professionisti, gli Ordini provinciali – tra cui Geometri, Agronomi, Architetti, Ingegneri, Avvocati, Chimici, Fisici, Farmacisti, Medici, Biologi, Geologi e Giornalisti – che hanno conferito il loro patrocinio all’iniziativa, insieme al Comune di Catania.

Il 2° Torneo Interprofessionale di Padel: sport, networking e salute ambientale

Per trasformare il progetto in realtà, IBAR promuove il 2° Torneo Interprofessionale di Padel come strumento di raccolta fondi. L’invito è rivolto a tutti i professionisti etnei che desiderano contribuire con spirito sportivo e partecipazione sociale.

Per iscriversi al torneo https://www.eventbrite.it/e/2-torneo-di-padel-interprofessionale-per-raccolta-fondi-tickets-1723049380079?aff=oddtdtcreator

Durante l’evento sportivo, le partite saranno scandite da momenti istituzionali: inaugurazione con autorità locali, interventi dei professionisti sostenitori, e premiazioni finali che valorizzeranno non solo lo spirito agonistico, ma anche l’impegno per la salute collettiva.