”Notte in rosa” al Palazzo della Cultura: arte, musica e prevenzione contro il tumore al seno

Una serata dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno. Venerdì 17 ottobre, alle ore 19, il Palazzo della Cultura di Catania ospiterà la “Notte in Rosa”, organizzata dall’associazione “Filo della Vita”, con la collaborazione di Humanitas Istituto Clinico Catanese e Europa Donna Italia – Delegazione Sicilia. L’iniziativa, inserita nel calendario della Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico (13 ottobre), unisce spettacolo, musica e informazione per accendere i riflettori su un tema di grande rilevanza sanitaria e sociale.

Sul palco, con Liliana Nigro, si alterneranno Agata Reale, Ester Ventura, Gino Astorina e il duo musicale Bellamorèa, in un intreccio di danza, moda, teatro e note che trasmetteranno un messaggio di forza e speranza. Durante la serata sarà inoltre possibile prenotarsi per la prevenzione senologica gratuita, un’importante opportunità offerta dal team medico di Humanitas per promuovere la diagnosi precoce e la tutela della salute femminile.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele II, 119 – Catania.