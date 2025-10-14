Sicurezza a Palermo. Il segretario del PD Sicilia Barbagallo: “ascoltiamo tessuto cittadino ma no a contrapposizioni”

- Pubblicità -

“Sul tema della sicurezza a Palermo, dopo gli ultimi tragici fatti, ritengo che occorre evitare strumentalizzazioni e contrapposizioni. E’ evidente che per far fronte ad una tale problematica siano necessari, contemporaneamente interventi volti ad aumentare gli organici delle forze dell’ordine e attivare e potenziare anche quelli sociali. Le due cose devono camminare assieme per far si che si possa evitare il degrado sociale, culturale ed economico che colpisce soprattutto le periferie ma non solo. Su questo intendiamo avviare un percorso di confronto e riflessione con i consiglieri comunali, gli eletti, i dirigenti del partito del capoluogo e con le associazioni per raccogliere indicazioni e proposte”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, al termine di una lunga segreteria regionale durante la quale, oltre ad alcuni aspetti organizzativi, si è discusso ampiamente dei fatti di cronaca avvenuti a Palermo in questo fine settimana ed in quelli precedenti.