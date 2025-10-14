Spettacoli. Messina si prepara per lo show dei Negramaro: conto alla rovescia per il triplo live al Pala Rescifina

- Pubblicità -

Manca sempre meno al grande ritorno live dei Negramaro a Messina: il 23, 24 e 25 ottobre 2025 la band infiammerà il palco del Pala Rescifina di Messina per la tappa siciliana del loro nuovo tour nei palasport che toccherà le principali città italiane.

L’evento è organizzato da Puntoeacapo Srl (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), Friends & Partners e Magellano Concerti, in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile. I biglietti sono disponibili su ticketone.it e sul sito puntoeacapo.uno.

Dopo l’iconico concerto di Osaka all’Arena Matsuri di Expo 2025, dove hanno fatto cantare e ballare il pubblico giapponese, e il successo dell’ultimo album Free Love (Sugar), NEGRAMARO PALASPORT 2025 sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo i brani del disco, accanto ai grandi classici del loro repertorio.

La tournée partita a settembre da Jesolo prosegue con 13 date in tutta Italia fino al triplo appuntamento al Pala Rescifina di Messina il 23, 24 e 25 ottobre che anticiperà la chiusura del tour con la data del 29 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

Protagonisti di un lungo piano sequenza musicale che arriva senza stacchi ad oggi, i negramaro incarnano non solo una storia artistica unica, ma soprattutto la storia di un’amicizia ventennale che nasce nei primissimi anni zero sui banchi dell’università e cresce, anche grazie all’intuito di Caterina Caselli che li ha scoperti e voluti con sé in Sugar fin dagli esordi, come una grande famiglia allargata. Sei artisti che hanno marchiato a fuoco gli ultimi vent’anni della musica italiana attraverso canzoni divenute ormai cult. Dall’omonimo album uscito nel 2003 fino all’ultimo disco di studio “Contatto”, il loro è un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8 album di studio, 1 album live, 1 greatest hits, 2 docu-film.