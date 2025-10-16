Aci Catena, “Muoversi Ancora”

- Pubblicità -

Al centro anziani di piazza Matrice, è in corso la presentazione del progetto “Muoviti ancora” organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale, Unità operativa Educazione e Promozione della Salute Aziendale. “Muoversi perché: I benefici dell’attività fisica per la prevenzione degli incidenti domestici e per il contrasto alle Malattie Croniche Non Trasmissibili”, questo il tema che hanno sviluppato gli operatori, Anna Rosaria Barbagallo, Roberta Pappalardo e Rosalba Cancelliere, inviati dal dirigente, Alfio Reitano. Il progetto è rivolto agli anziani iscritti nei centri comunali di Aci Catena. All’incontro ha partecipato, in rappresentanza dell’amministrazione Ferro, l’assessore ai Servizi Sociali, Pippo Grasso, il consulente dell’amministrazione Nino Grasso ed il dirigente capo area Servizi Sociali, Annalisa Vasta.