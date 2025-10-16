Al via i corsi di recitazione e sceneggiatura di Teatroimpulso

- Pubblicità -

Inizieranno il 21 ottobre i nuovi corsi di Recitazione e di Sceneggiatura organizzati da

Teatroimpulso, la scuola di recitazione che opera a Catania dal 1991, che si trova in via Giovanni Gentile n.29.

Il maestro Mario Guarneri accompagna gli allievi in un percorso quinquennale di scoperta valido sia per chi è alle prime armi che per chi ha già esperienza:

“L’arte è una, ma non esiste un solo modo di farla. Il traguardo deve essere utopico, se pensiamo di esserci arrivati il gioco è finito. La tecnica deve essere al servizio dell’arte, non è il fine ultimo altrimenti presto tutti gli attori verranno sostituiti da personaggi generati dall’IA. Non è un discorso da vecchi che non accolgono le nuove evoluzioni, mi piacciono le nuove tecnologie, ma una constatazione del fatto che un circuito elettronico è un’illusione di presenza, eper un attore la presenza dell’altro è fondamentale per entrare nel flusso dell’azione scenica. Un avatar ha l’obiettivo di far credere qualcosa all’osservatore, di simulare emozioni, un attore vivo ha l’obiettivo di credere nelle circostanze del personaggio e di conseguenza provare emozioni. E questo vale sia per il cinema che per il teatro.Non parliamo di verosimiglianza ma di vero artistico. Il computer non ha desideri e senza desiderio non c’è vita. La tecnologia può accompagnarci ma la centralità deverimanere l’uomo con le sue imperfezioni, paure e speranze.”

Per informazioni contattare il 349.4002700 o visitare il sito www.teatroimpulso.it