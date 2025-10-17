Scherma, il Cus Catania istituisce il premio “Angelo Arcidiacono” in ricordo dello sciabolatore olimpico

- Pubblicità -

CATANIA – Per onorare la memoria di Angelo Arcidiacono, campione olimpico nelle gare a squadre di sciabola (oro ai Giochi di Los Angeles 1984, e argento alle Olimpiadi di Montreal del 1976), il Cus Catania ha istituito un premio in ricordo del tesserato del Centro Universitario Sportivo etneo, venuto a mancare prematuramente all’età di 52 anni.

Il legame con il grande sciabolatore è impresso nelle pagine della storia schermistica italiana e del Cus Catania in particolare, che già nel 2008 aveva inaugurato il palazzetto dello sport di via Santa Sofia intestandolo allo schermidore scomparso l’anno precedente. Il PalaArcidiacono non a caso, è la casa della scherma del Cus Catania.

- Pubblicità -

Per sancire ulteriormente l’unione tra il compianto Angelo Arcidiacono – che lo scorso 25 settembre avrebbe compiuto 70 anni –, e il suo club di appartenenza il Cus Catania, il Centro Universitario Sportivo etneo conferirà il premio “Angelo Arcidiacono” alla schermitrice e allo schermidore anagraficamente più giovani che si aggiudicheranno la migliore posizione tra i primi 8 classificati alla 1° gara di qualificazione regionale di spada M/F della categoria U20 che si disputerà domenica 19 ottobre al PalaCus (alla Cittadella Universitaria).

Gara determinante per qualificarsi alla prima prova nazionale che si svolgerà a Roma il prossimo 22 novembre.

La gara della categoria Giovani (U20) riservata ad atleti nati dal 2006 al 2011, a cui prenderanno parte circa 80 tra spadiste e spadisti provenienti da tutta la Sicilia, vedrà l’assegnazione del premio.

Al PalaCus della Cittadella Universitaria si svolgeranno anche le gare di qualificazione regionale riservate agli U17 che, nella giornata di sabato 18 ottobre, accoglierà oltre 60 cadetti in cerca del pass per accedere alla gara nazionale del prossimo 21 novembre nella capitale.

“Sin dal momento della mia elezione alla presidenza del Cus Catania – afferma Massimo Oliveri alla guida del Centro universitario sportivo etneo -, il mio primo pensiero è andato subito ad Angelo, tanto che ne feci accenni quella sera. Angelo Arcidiacono va ricordato perché oltre ad essere stato un grandissimo campione, il più titolato del Cus, è stato un uomo dalla spiccata levatura morale ed un eccellente medico. Non è facile esprimere dei pensieri su di lui senza che le emozioni prendano il sopravvento, com’è naturale sia quando si parla di un caro amico scomparso fin troppo giovane per un male incurabile. Il premio che conferiremo domenica in occasione delle gare – conclude Oliveri -, è solo il punto di partenza di un progetto più ampio che vorrei realizzare in futuro, che ricordi l’uomo e lo sportivo che è stato, perché possa essere visto dalle giovani promesse della scherma come una figura a cui ispirarsi”.