Solidarietà a Sigfrido Ranucci dal CNDDU: un attacco alla stampa è un attacco alla democrazia

Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani esprime piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato che colpisce non solo la sua persona, ma l’intero mondo dell’informazione libera e indipendente.

Atti intimidatori come questo rappresentano una ferita profonda per la nostra democrazia e pongono una seria minaccia alla libertà di espressione, principio fondante della Costituzione italiana e diritto umano universale. Quando si attacca chi, con coraggio e rigore etico, si dedica alla ricerca della verità, si colpisce il cuore stesso della legalità.

In un momento storico in cui l’educazione civica torna ad assumere un ruolo centrale nel panorama scolastico, è fondamentale trasmettere alle giovani generazioni il valore del giornalismo d’inchiesta, della libertà di stampa e della responsabilità civile.

La scuola ha il dovere di formare cittadini consapevoli, capaci di distinguere tra propaganda e informazione, tra intimidazione e confronto democratico.

Ricordiamo che il diritto all’informazione è strettamente connesso ai diritti umani e all’esercizio attivo della cittadinanza. È nella scuola che si coltivano i semi della legalità, dell’etica pubblica e della solidarietà. E proprio da qui deve partire un messaggio chiaro: la violenza non può e non deve mai essere una risposta al libero pensiero.

Invitiamo tutte le istituzioni scolastiche a riflettere con le proprie classi sul ruolo della stampa in una società democratica e sull’importanza della libertà di parola come pilastro di ogni convivenza civile.

È un’occasione per rafforzare nei nostri studenti la consapevolezza che la democrazia si difende ogni giorno, anche con piccoli gesti, come l’espressione di una solidarietà autentica.