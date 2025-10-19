Serie C, Catania-Salernitana 2-0: Cicerelli e Forte decidono il big match al Massimino

- Pubblicità -

Decima giornata ed è già big match al Massimino oggi in programma alle 14.30 la super sfida tra Catania e Salernitana. Granata di Giuseppe Raffaele che arrivano in Sicilia forti di 4 punti di vantaggio sui rossazzurri di Mimmo Toscano, però forti di giocare davanti a un pubblico dalle grandi occasioni. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Salernitana 2-0: la diretta della partita

90+5′ – FINALE AL MASSIMINO: IL CATANIA BATTE LA SALERNITANA 2-0!

90+2′ – Super parata di Donnarumma su Rolfini che si mangia la palla del 3-0

90′ – Concessi 5 minuti di recupero

81′ – Catania vicino al 3-0 con D’Ausilio che si fa parare il tiro da Donnarumma, ribattuta di Rolfini sulla traversa

80′ – Nella Salernitana fuori Coppolaro per Quirini

76′ – Colpo di testa di Rolfini su angolo, sfiora il 3-0 il Catania

72′ – Nel Catania fuori Forte e Lunetta per Rolfini e Jimenez

70′ – Nella Salernitana fuori Anastasio, Ferrari e Ferraris per Matino, Liguori e Knezovic

69′ – Salernitana vicino al gol con Inglese su azione d’angolo, l’ex Catania manda di poco fuori

66′ – Catania vicino al 3-0 con D’Ausilio che di testa spreca un pallone invitante

65′ – Nel Catania fuori Cicerelli e Di Tacchio per D’Ausilio e Corbari

64′ – Superlativa parata di Dini su una conclusione da fuori di Villa

59′ – Ci prova Inglese nella Salernitana, palla di poco alta

56′ – Nel Catania fuori Quaini per Aloi

55′ – RADDOPPIO DEL CATANIA: 2-0 SIGLATO DA FORTE CHE SFRUTTA UN PALLONE SU RINVIO DI DINI

53′ – Nella Salernitana fuori Ubani per Achik

52′ – Cartellino giallo per Quaini

51′ – Rossazzurri ancora vicinissimi al 2-0 con Lunetta che, ben servito da Donnarumma, scivola al momento del tiro

46′ – Catania ad un passo dal 2-0 con Lunetta ma para bene Donnarumma

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO AL MASSIMINO

Catania-Salernitana 1-0: Cicerelli porta avanti i rossazzurri a fine primo tempo

45+2′ – FINE PRIMO TEMPO AL MASSIMINO: 1-0 PER IL CATANIA SULLA SALERNITANA!

45′ – Concessi due minuti di recupero

41′ – Reazione Salernitana con Ferrari dal limite, palla di poco a lato

38′ – VANTAGGIO DEL CATANIA: SEGNA SU PUNIZIONE CICERELLI DA 30 METRI, 1-0 PER I ROSSAZZURRI!

32′ – Salernitana pericolosa con Ferraris su assist di Inglese che va al tiro, para a terra Dini

26′ – Ancora campani in avanti con una conclusione dal limite di Tascone, ma palla che termina ancora alta

22′ – Primo tempo della Salernitana su punizione deviata di Anastasio, palla di poco alta

21′ – Cartellino giallo per Di Tacchio

17′ – Catania pericoloso con Cicerelli che recupera un pallone perso dalla Salernitana e calcia dal limite, palla altissima

16′ – Ancora rossazzurri pericolosi con Forte in aerea di rigore, tiro molto defilato sull’esterno della rete

12′ – Ammonito Capomaggio nella Salernitana

5′ – Catania si vede in avanti con Lunetta e Forte con quest’ultima che va al tiro, chiuso da Coppolaro

1′ – INIZIA IL MATCH AL MASSIMINO: VIA A CATANIA-SALERNITANA

14.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Salernitana

Catania-Salernitana 2-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Quaini (dal 56′ Aloi), Di Tacchio (dal 65′ Corbari), Donnarumma; Lunetta (dal 72′ Jimenez), Cicerelli (dal 65′ D’Ausilio); Forte (dal 72′ Rolfini). A disposizione: Bethers, Coco, Allegretto, Pieraccini, Forti, Stoppa, Quiroz, Caturano. Allenatore: Domenico Toscano

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Coppolaro (dal 80′ Quirini), Golemic, Anastasio (dal 70′ Matino); Ubani (dal 53′ Achik), Tascone, Capomaggio, Villa; Ferraris (dal 70′ Knezovic); Inglese, Ferrari (dal 70′ Liguori). A disposizione: Brancolini, Varone, Iervolino, Di Vico, Boncori. Allenatore: Giuseppe Raffaele

ARBITRO: Il sig. Alberto Poli della sezione di Verona

ASSISTENTI: Il sig. Vincenzo Russo della sezione di Nichelino e il sig. Nicola Di Meo della sezione di Nichelino

QUARTO UOMO: Il sig. Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo

FVS: Il sig. Mario Chichi della sezione di Palermo

AMMONITI: 12′ Capomaggio (SAL), 21′ Di Tacchio (CAT), 52′ Quaini (CAT), 56′ Forte (CAT)

ESPULSI:

RETI: 38′ Cicerelli (CAT), 55′ Forte (CAT)

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la decima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Catania-Salernitana sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.