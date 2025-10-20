A Catania la presentazione del Centro Emir Abdelkader per la Ricerca, gli Studi Strategici e il Dialogo Mediterraneo

- Pubblicità -

Mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 11:00, nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Catania, si terrà la presentazione ufficiale del Centro Emir Abdelkader per la Ricerca, gli Studi Strategici e il Dialogo Mediterraneo.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto tra istituzioni accademiche, diplomatiche e religiose, volto a promuovere la cooperazione e la comprensione reciproca tra le due sponde del Mediterraneo.

Dopo i saluti del Rettore Enrico Foti, l’incontro sarà introdotto e moderato da Emiliano Abramo della Comunità di Sant’Egidio.

Tra gli interventi sono previsti quelli di Khelt Abdelhafid, presidente del Centro Emir Abdelkader; Mohamed Khelifi, ambasciatore algerino a Roma; Giuseppe Speciale, docente dell’Università di Catania; monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania; e Pietro Bartolo, medico di Lampedusa noto per il suo impegno umanitario.

L’evento, ospitato dall’Università degli Studi di Catania, si propone come una tappa significativa per il dialogo interculturale e la costruzione di ponti tra le comunità mediterranee. Per tutti gli ulteriori dettagli vi invitiamo a visionare la locandina ufficiale dell’evento: