Pattinaggio, grande stagione per la Winner Battiati

Cerimonia in grande stile al Palasport di Sant’Agata li Battiati per celebrare i successi ottenuti dalla Winner Battiati di pattinaggio nella stagione che si è conclusa di recente. Presente il sindaco, Marco Rubino, sono stati consegnati vari riconoscimenti alle atlete ed ai tecnici in organico alla società presieduta da Jenny Calogero e lo stesso primo cittadino ha premiato Giorgia Panebianco, capace di conquistare la medaglia d’argento nell’ambito dell’ultimo campionato europeo “in line”. Tra gli intervenuti Alessandro Calogero, Giuseppe Platania e Serena Spartà ed il vicepresidente regionale della Federazione italiana sport rotellistici, Massimiliano Trovato. “La Winner Battiati – ha dichiarato il sindaco, Marco Rubino – ha dato e continua a dare lustro al nome di Sant’Agata li Battiati e costituisce un esempio di massima organizzazione, frutto anche della splendida intesa con le famiglie delle atlete”.