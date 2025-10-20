Start Cup Catania 2025: mercoledì a Palazzo dell’Etna la finale della business plan competition targata UNICT

- Pubblicità -

Mercoledì 22 ottobre, alle 15,30, nella sala conferenze di YOUcube, Incubatore d’Ateneo a Palazzo dell’Etna (via S. Nullo 5/i), si terrà il contest finale della Start Cup Catania 2025, la business plan competition organizzata dall’Università di Catania con il sostegno dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Catania e altri sponsor esterni.

Dopo gli indirizzi di saluto istituzionali del rettore Enrico Foti e del presidente del Comitato scientifico della Start Cup Catania Rosario Faraci, gli otto team giunti alla fase finale presenteranno dei brevi ‘pitch’ sui propri progetti d’impresa. Al termine della presentazione, verranno proclamati i tre team vincitori, che, oltre alle premialità in servizi e in denaro (€ 10.000,00 il primo classificato, € 5.000,00 il secondo classificato e € 2.500,00 il terzo classificato) messe in palio con il contributo dagli sponsor, si assicureranno l’accesso alla Start Cup Sicilia 2025 (Palermo, 29/10/25) e, in caso di esito positivo della competizione regionale, la partecipazione al Premio Nazionale per l’Innovazione 2025 che quest’anno si svolgerà a Ferrara dal 4 al 5 dicembre.

Questi i progetti approdati alla fase finale:

ACCURA – Il progetto si propone di offrire dispositivi intelligenti in grado di monitorare in tempo reale, con costi bassi, lo stato delle acque marine, fornendo dati scientifici facilmente fruibili, unendo innovazione, ricerca e partecipazione collettiva per la tutela dell’ambiente.

DiceFall – Sviluppo di una piattaforma online per il gioco di ruolo, in cui l’intelligenza artificiale assume il ruolo di narratore, gestendo la trama, gli eventi e fornendo informazioni in tempo reale ai giocatori, al fine di creare un’esperienza accessibile anche senza un master umano.

Exotic Dry Sicily – L’eventuale start up si propone di trasformare frutta siciliana scartata o invenduta in snack essiccati sani, sostenibili e pronti al consumo. La mission è ridurre gli sprechi valorizzando prodotti esotici ed autoctoni attraverso un modello di economia circolare che unisce innovazione tecnologica e AI creando valore aggiunto nel settore.

MicroBeTech La scienza del microbioma al servizio dell’agricoltura – MicroBeTech offre un servizio di diagnostica del microbioma del suolo con un piano di rigenerazione personalizzato, supportato dall’ AI, che consiglia agli agricoltori i correttivi biologici più efficaci per aumentare produttività e sostenibilità, riducendo l’uso di input chimici.

RANKWIT – Il progetto intende tracciare in tempo reale come le AI citano i brand, rileva chi li menziona e cosa viene mostrato. Fornisce raccomandazioni concrete immediatamente utili per migliorare i contenuti e ottimizza automaticamente la presenza nelle ricerche AI.

RistoWork La community digitale per lavoro e formazione nel turismo e nella ristorazione – Piattaforma digitale che connette imprese della ristorazione e hôtellerie con lavoratori stagionali, offrendo matching, recensioni bidirezionali, informazioni sugli alloggi e servizi di consulenza e formazione, per ridurre il lavoro sommerso e la carenza di manodopera.

TRACH_IA Tecnologie Radiologiche Avanzate e Chirurgia High-tech con Intelligenza Artificiale per l’Assistenza nelle patologie tracheali – Software dedicati permetteranno la stampa 3D di modelli anatomici per simulazioni cliniche. Verranno realizzati tubi endotracheali personalizzati per ogni paziente. I dati raccolti serviranno a stratificare i pazienti e sviluppare software predittivi di supporto clinico.

UNION AI per personalizzare l’istruzione e ridurre l’abbandono scolastico – Piattaforma digitale che utilizza l’Intelligenza Artificiale per supportare scuole e università nel personalizzare i percorsi di apprendimento, ridurre l’abbandono scolastico e rafforzare la trasparenza con strumenti etico-legali come sondaggi anonimi e moduli di whistleblowing.