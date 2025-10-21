Salute. Vitiligine: al via al Policlinico campagna di sensibilizzazione sulla patologia con due open day di incontri dermatologici gratuiti

L'obiettivo dell'iniziativa? “Sensibilizzare la popolazione sulla vitiligine e promuovere una corretta informazione e l’“empowerment” dei pazienti che convivono con questa malattia”

Questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione “Vitiligine Open week” promossa dalla Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di malattie sessualmente trasmesse (SIDeMaST) alla quale aderisce anche l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” e in particolare l’Unità Operativa Complessa di Dermatologia del presidio “Rodolico” diretta da Giuseppe Micali, in collaborazione con l’Unità Operativa Semplice di “Educazione alla Salute” con la responsabile Giuseppina Grasso.

Lunedì 3 Novembre dalle 11:30 alle 13:30 e giovedì 6 Novembre dalle 15:00 alle 17:30 , negli ambulatori al piano terra dell’ edificio 4 del Policlinico , in via Santa Sofia, i dermatologi effettueranno incontri informativi gratuiti e consulenze specialistiche gratuite a pazienti con vitiligine nell’ambito dell’iniziativa.

Per info e prenotazioni chiamare il numero verde 800226466 dal lunedì al sabato, escluso i giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. Alla campagna potranno aderire i pazienti adulti e minori dai 12 anni (solo se accompagnati da un genitore), con diagnosi di vitiligine. In Sicilia sono circa 26.400 le persone che convivono con la vitiligine, di cui il 18% sotto i 20 anni[1].

“La vitiligine è stata a lungo considerata solo una condizione estetica, mentre si tratta di una vera e propria malattia cronica autoimmune, che si manifesta quando il sistema immunitario attacca erroneamente i melanociti, ovvero le cellule responsabili della produzione di melanina, il pigmento che conferisce colore alla pelle. La malattia causa non solo la comparsa delle caratteristiche macchie bianche sulla pelle ma può talora essere associata ad altri disturbi, quali disfunzioni della tiroide, diabete mellito e alopecia areata” – ha commentato Giovanni Pellacani, Presidente della SIDeMaST -. “Per questo, è fondamentale che i pazienti si confrontino con uno specialista in dermatologia per comprendere la propria condizione e discutere come trattarla e gestirla al meglio, specialmente oggi che la ricerca ha aperto nuove possibilità terapeutiche. La Vitiligine Week nasce proprio dall’impegno di SIDeMaST nel promuovere la conoscenza della malattia, nel sostenere le persone che vivono con la vitiligine, incoraggiando il loro confronto con gli operatori sanitari per un miglior trattamento della malattia e combattere lo stigma che ancora la accompagna”.