Le dimissioni del prof. La Greca, una perdita per la città: nota del presidente del Collegio dei geometri e dei geometri laureati, Agatino Spoto

CATANIA – Il Collegio dei geometri e dei geometri laureati, attraverso il suo presidente Agatino Spoto, commenta le dimissioni del professore Paolo La Greca dai suoi incarichi al Comune di Catania

“Le dimissioni del prof. Paolo La Greca da vicesindaco e assessore all’Urbanistica ci lasciano perplessi e preoccupati. Non per retorica, ma per fatti concreti. La Greca ha condotto l’assessorato all’Urbanistica con competenza tecnica e equilibrio. Il percorso che darà alla città il nuovo Piano urbanistico generale è iniziato, vero. Ma quanto sarebbe più efficace e auspicabile portarlo all’approvazione con la stessa guida politica?

La Direzione Urbanistica ha i tecnici, ha le competenze, ha la struttura. Non è questo il problema. Il problema è che il Pug ha bisogno di un supporto politico forte, di una visione chiara, di qualcuno che faccia da ponte tra le esigenze tecniche e le scelte amministrative. La Greca era questo: il punto di riferimento che permetteva al sindaco di avere l’aiuto necessario per governare l’urbanistica. Senza quella figura, il rischio è che tutto diventi più complicato. I geometri hanno apprezzato il suo lavoro: concreto, dialogante, mai in cattedra. Un assessore, un professore che sa ascoltare prima di decidere. Ora la domanda è semplice: chi prenderà il suo posto? E soprattutto: chi avrà la capacità di dare al sindaco quel supporto tecnico-politico indispensabile per proseguire e perseguire l’obiettivo di dare alla città il Pug? Il futuro del mondo tecnico catanese passa anche da qui”.

