Ucsi. Il giornalista Valerio Cimino presidente provinciale dell’Ucsi di Caltanissetta

Il giornalista Valerio Cimino è stato eletto all’unanimità Presidente della sezione nissena dell’UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana), durante l’assemblea elettiva che si è svolta martedì 21 ottobre a Caltanissetta, in preparazione dell’Assemblea Congressuale regionale che si svolgerà a Messina il prossimo 24 ottobre e del congresso nazionale, a Torino in gennaio.

È stato eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo, composto da Valerio Cimino, Fiorella Falci (vice-presidente), Michele Spena (Tesoriere), Sonia Giugno (Segretaria), Marcella Sardo (responsabile dei percorsi formativi), Ludovico Falzone, Gianni Virgadaula.

L’UCSI di Caltanissetta, fondata nel 2016 alla presenza del Vicario generale della Diocesi e responsabile dell’Ufficio Stampa mons. Giuseppe La Placa, oggi Vescovo di Ragusa), in questi anni ha raddoppiato il numero dei suoi aderenti e ha lavorato ad una serie di attività culturali, eventi formativi, presentazioni di libri sulla comunicazione, incontri-dibattito, curando sempre la peculiarità della propria visione cristiana come elemento qualificante dell’attività dell’informazione e di costruzione dell’opinione pubblica.

Nel gennaio di quest’anno ha partecipato al Giubileo dei Giornalisti, unico evento giubilare con la presenza di papa Francesco e ha curato in particolare l’incoraggiamento ai giovani che vogliono avvicinarsi al giornalismo, offrendo occasioni formative e opportunità di crescita.

Dopo due mandati della presidente Fiorella Falci l’UCSI nissena ha rinnovato i suoi organismi ed il Consiglio Direttivo appena eletto ha scelto all’unanimità Valerio Cimino come Presidente per il prossimo quadriennio.

Valerio Cimino, 61 anni, sposato e padre di due figli, giornalista pubblicista, farmacista di San Cataldo, collabora da anni con il quotidiano “La Sicilia” ed è direttore responsabile della rivista “Incontri” edita dal Rotary Club di Caltanissetta. E’ attualmente coordinatore della Rotary Foundation per l’Italia, Malta e San Marino ed è stato Governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International nel 2019-2020.

È Cavaliere di grazia magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta e Cavaliere di merito dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Ambientalista di profonda competenza e sensibilità, è stato fondatore nel 1980 della Sezione WWF di Caltanissetta, di cui è stato responsabile per dodici anni.

È autore di numerosi studi specialistici nel campo farmaceutico ma anche di pregevoli studi di storia locale, dedicati alle tradizioni religiose ed etno-antropologia.

È Consigliere regionale di Assostampa Sicilia, molto stimato da tutti i colleghi per le sue doti di equilibrio, garbo e competenza, particolarmente apprezzato nella società civile per la sua autorevolezza professionale, distinzione nel tratto umano, cordialità e affabilità che lo rendono gradito in tutti gli ambienti con unanime consenso.