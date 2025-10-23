”La scuola e la tutela del minore”, convegno domani ad Acireale

- Pubblicità -

La scuola è uno dei contesti in cui il minore manifesta non solo i bisogni, le aspettative, le sfide, ma soprattutto le difficoltà che può esprimere nel corso della sua crescita. Per questo Telefono Arcobaleno è da sempre vicino al mondo della scuola, considerato lo spazio privilegiato per cogliere i segnali di disagio dei minori e, quindi, soggetto fondamentale dell’azione di prevenzione e contrasto delle diverse forme di maltrattamento che incidono in modo negativo sul percorso evolutivo di bambini e adolescenti.

Di bullismo e cyberbullismo si parlerà domani, venerdì 24 ottobre alle ore 17.00 nella Sala Pinella Musmeci alla Villa Belvedere di Acireale, nel corso del convegno “LA SCUOLA E LA TUTELA DEL MINORE”, promosso da Telefono Arcobaleno.

Sarà l’occasione per presentare i risultati di una ricerca condotta dagli esperti dell’Associazione per rilevare la capacità degli insegnanti siciliani di cogliere i segnali di disagio espressi dagli alunni e di intervenire in modo tempestivo e adeguato di fronte ai casi di bullismo e cyberbullismo.

Dallo studio è emersa la necessità di progettare programmi di prevenzione del disagio rivolti agli insegnanti, in una logica di cooperazione e contatto diretto con tutti gli altri soggetti che si trovano a dover gestire il sospetto maltrattamento.

Dopo i saluti del sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, saranno Simona Ballabio – sociologo, ricercatore Istat e dovcente all’università di Milano Bicocca – e Flavio Verrecchia, statistico, responsabile del Centro Studi di Telefono Arcobaleno, ricercatore ISTAT e docente Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Pavia, docente Università Carlo Cattaneo, ad entrare nel dettaglio della ricerca realizzata tra aprile e giugno 2025 che ha coinvolto circa 60 mila insegnanti in tutta la Sicilia.

Di cyberbullismo si occuperà

Maria Pia Fontana, sociologa e assistente sociale specialista, direttrice UDEPE di Catania. Mentre delle conseguenze psicologiche e fisiche per le vittime di bullismo e degli effetti della violenza sul Dna parlerà Enrico Parano, pediatra e responsabile dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) del CNR di Catania.

Seguirà una tavola rotonda, moderata dalla giornalista Katia Scapellato, sul tema “Abusi e tutela del minore: prevenzione, rete, responsabilità condivisa” con il contributo di Giuseppe Ettore – Medico, ginecologo Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia e Direttore Dipartimento Materno-Infantile ARNAS Garibaldi – Nesima Catania, docente Scuola di Specializzazione Università degli Studi di Catania e del deputato regionale e membro della Commissione Salute Ars, Nicola D’Agostino; interverranno anche Simona Ballabio, Enrico Parano e Flavio Verrecchia.