Il volontariato torna in piazza: a Scicli l’ultimo appuntamento del 2025 con “Piazza del Volontariato”

Scicli sarà la tappa conclusiva di “Piazza del Volontariato” il percorso di animazione territoriale promosso dal Centro di Servizio per il volontariato Etneo (CSVE) che ha celebrato negli ultimi mesi l’impegno e la solidarietà delle realtà del Terzo Settore attraverso opportunità per rafforzare il legame tra associazioni, istituzioni e cittadini. Un appuntamento che si inserisce nel calendario delle iniziative dell’anno che vede Palermo Capitale Italiana del volontariato 2025, sottolineando il valore del volontariato in tutta l’Isola e promuovendo un messaggio di condivisione che unisce città diverse in un unico grande progetto collettivo.

L’evento si terrà a Scicli domani, sabato 25 ottobre 2025 dalle ore 17.00 alle 22.00 in Piazza Italia, e vedrà la partecipazione di circa 25 enti del territorio, protagonisti di una giornata dedicata alla comunità, alla partecipazione e alla cultura del dono con un programma ricco di iniziative e momenti di condivisione.

Durante la manifestazione, Piazza Italia si trasformerà in un luogo di animazione, informazione e creatività, con attività pensate per tutte le età: laboratori creativi e attività di animazione per bambini, giovani e famiglie, simulazioni di primo soccorso e dimostrazioni di manovre salva-vita, screening di prevenzione e iniziative sulla promozione della salute, una guida turistica della piazza e dei dintorni per valorizzare il patrimonio storico e culturale di Scicli, città Patrimonio dell’Umanità UNESCO. E ancora rappresentazioni artistiche e performance a cura degli enti del Terzo Settore e un flash mob sulla pace, simbolo di unità e solidarietà, in un momento storico in cui mai come oggi c’è bisogno di riaffermare i valori di convivenza e fratellanza.

L’iniziativa è promossa dagli ETS del territorio, in collaborazione con il Comune di Scicli e con il coordinamento del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo (CSVE). “Piazza del Volontariato” nasce come spazio simbolico per raccontare il valore sociale del volontariato e il suo ruolo nel promuovere coesione, partecipazione e inclusione.