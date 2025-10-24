L’EBAS elegge il nuovo Presidente ed il suo Vice: Platania e Agliozzo alla guida dell’ente

- Pubblicità -

Il consiglio direttivo dell’EBAS (Ente Bilaterale dell’Artigianato Siciliano) ha eletto ieri mattina, giovedì 23 settembre, Orazio Platania Presidente e Gaetano Agliozzo Vice Presidente.

Platania, già Vice Presidente nazionale di ClAAI Nazionale e Presidente ClAAI Sicilia, ha una esperienza ultraventennale nella gestione di Associazioni di Categoria. Agliozzo, dirigente sindacale, è stato segretario generale della Funzione Pubblica CGIl Sicilia.

Due profili importanti dunque che assumono incarichi di vertice in un ente con 9000 imprese iscritte e oltre 27.000 lavoratori, la cui mission è quella di essere da sostegno a lavoratori ed imprese siciliane in un settore cruciale per l’economia dell’isola.

Nei loro interventi, davanti ad una folta platea riunita presso la Camera di Commercio di Palermo, Platania e Agliozzo hanno sottolineato l’importanza della sfida che li attende e che li vedrà sempre a fianco di lavoratori ed imprese.

L’EBAS viene costituito nel 1993 da CNA, CASARTIGIANI, Confartigianto e CLAAI, in rappresentanza delle imprese artigiane e da CGIL, CISL e UIL in rappresentanza dei lavoratori. La natura dell’Ente è di tipo associativo e sindacale, senza fini di lucro. Costituisce un valido strumento per la salvaguardia e lo sviluppo di un importante settore dell’economia siciliana, quale è quello del composito e variegato mondo dell’artigianato.

Platania e Agliozzo rimarranno in carica per il prossimo triennio.